Paolo Sorrentino, il nuovo film sarà ‘La grazia’ (starring Toni Servillo)

Mentre non si arresta il successo di Parthenope nelle sale (al momento è il maggiore incasso di Paolo Sorrentino, oltre che il maggiore incasso italiano del 2024), è stato annunciato alla Giornate Professionali di Sorrento il nuovo film di Sorrentino.

Si intitolerà La grazia, e vedrà ancora una volta protagonista il suo attore feticcio, Toni Servillo.

Per ora non sappiamo nulla sulla trama del film, ma chissà che, come ha dichiarato il regista nell’intervista con Rolling Stone per l’uscita di Parthenope, non sarà sull’amore: «Con Toni Servillo ce lo ripetiamo sempre, “Dobbiamo fare un film d’amore”. Ma forse è l’ultima cosa che uno nella vita arriva a conoscere e a capire davvero, quindi questa cosa apparentemente banale del film d’amore non riusciamo mai a farla perché non riusciamo a trovare l’idea che consente di raccontare veramente l’amore, visto che l’amore non sai cos’è veramente».

Servillo ha già lavorato con Sorrentino nell’esordio del regista, L’uomo in più, e in tanti altri suoi film: Le conseguenze dell’amore, Il Divo, La grande bellezza, Loro ed È stata la mano di Dio.

La grazia, scritto e diretto da Sorrentino, è un film Fremantle prodotto da Annamaria Morelli per The Apartment, società del gruppo Fremantle, e dalla Numero 10 dello stesso Sorrentino, in associazione con PiperFilm. Le riprese partiranno nella primavera del 2025 in Italia.