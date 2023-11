Guarda le prime immagini dal set del nuovo film di Paolo Sorrentino

Gary Oldman, Celeste Dalla Porta: le star del nuovo film, ancora senza titolo e in lavorazione, di Paolo Sorrentino si mostrano nei primi scatti ufficiali dal set, ritratti da Greg Williams.

Il decimo di Sorrentino è prodotto da Lorenzo Mieli per The Apartment di Fremantle, Anthony Vaccarello per Saint Laurent, Sorrentino per Numero 10 e Ardavan Safaee per Pathé. Oltre a Oldman e all’esordiente Dalla Porta, il cast comprende Luisa Ranieri, Silvio Orlando, Stefania Sandrelli, Isabella Ferrari, Peppe Lanzetta, Alfonso Santagata, Lorenzo Gleijeses e Silvia Degrandi.

La storia, ambientata tra Napoli e Capri, ha dichiarato Sorrentino, «Seguirà la vita di una giovane donna di nome Partenope dagli anni ’50 ai giorni nostri, raccontando tutto lo spettro dell’esistenza umana: la spensieratezza della giovinezza e la sua fine, la bellezza classica e la sua inevitabile corruzione, gli amori impossibili, la passione, i baci notturni a Capri, i lampi di gioia e l’eterna sofferenza, i padri veri e quelli putativi, i nuovi inizi».