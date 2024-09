Ian McKellen vuole tornare a interpretare Gandalf: «Non lascerò che nessun altro indossi cappello e barba al mio posto»

Ian McKellen, 85 anni, vuole tornare a interpretare Gandalf nel nuovo film de Il Signore degli Anelli. Lo ha detto lui stesso parlando alla stampa questa settimana. Non solo un ritorno alla recitazione dopo una caduta che l’aveva costretto a fermarsi, all’inizio di quest’anno, ma pure la voglia di tornare nella terra di mezzo. Lo ha dichiarato alla BBC: «Continuerò a farlo finché le gambe, i polmoni e la mente continueranno a funzionare». Ha però rivelato che si “prenderà il resto dell’anno di pausa” per riprendersi completamente dalla frattura del polso e dalle vertebre scheggiate essere caduto dal palco durante una replica di Player Kings nel West End di Londra.

Una volta guarito, spera di offrire un’altra interpretazione di Gandalf per il prossimo film di Andy Serkis, The Hunt for Gollum : «Non lascerò che nessun altro indossi il cappello a punta e la barba, se posso evitarlo». A tal fine, sembra che sia già in trattative per definire il ruolo.

In un’altra recente intervista con The Big Issue, McKellen ha detto: «L’entusiasmo per Il Signore degli Anelli non accenna a placarsi… Non posso dirvi di più. Mi hanno appena detto che ci saranno altri film e che Gandalf sarà coinvolto e sperano che io lo interpreterò».

Diretto da Serkis e prodotto da Peter Jackson, The Hunt for Gollum è stato rivelato essere nelle “prime fasi di sviluppo della sceneggiatura” lo scorso maggio, e la sua uscita è prevista per il 2026.