Cinque persone incriminate per la morte di Matthew Perry, gli avrebbero somministrato troppa ketamina

Ci sono nuovi sviluppi nelle indagini legate alla morte di Matthew Perry. Nella giornata di ieri, i procuratori federali degli Stati Uniti hanno dichiarato di avere incriminato cinque persone in relazione al decesso. Perry, attore noto soprattutto per il ruolo di Chandler Bing nella famosa sitcom Friends, è morto il 28 ottobre 2023, all’età di 54 anni, a causa degli effetti acuti della ketamina, come stabilito dall’autopsia. Era stato trovato prono in una vasca idromassaggio nella sua casa nel quartiere Pacific Palisades di Los Angeles.

Tra le persone citate nell’atto d’accusa emesso mercoledì (e sostitutivo di 18 capi d’imputazione) figurano due medici, l’assistente personale di Perry (Kenneth Iwamasa), e Jasveen Sangha, descritta come la “Regina della Ketamina” di North Hollywood. Questo quanto ha fatto sapere il procuratore degli Stati Uniti Martin Estrada in una conferenza stampa.

«Gli imputati hanno sfruttato i problemi di dipendenza del signor Perry per arricchirsi», ha detto Estrada. «Alla fine, erano più interessati a trarre profitto dal signor Perry che a prendersi cura del suo benessere».

Sangha, 41 anni, e il dottor Salvador Plasencia, 42 anni, sono stati arrestati giovedì mattina presto e sono comparsi in tribunale nel tardo pomeriggio. Estrada li ha definiti i «principali imputati» del caso. Ha affermato che, a partire da settembre 2023, Plasencia e un altro medico sotto accusa, il dottor Mark Chavez, hanno distribuito circa 20 fiale di ketamina a Perry in cambio di 55.000 dollari in contanti.

«Mi chiedo quanto pagherà questo idiota… [Vediamo] di scoprirlo». Così avrebbe scritto Plasencia a Chavez il 30 settembre 2023, secondo l’atto d’accusa. Più tardi quel giorno, Plasencia ha iniettato ketamina a Perry nella sua casa, lasciandone alcune fiale affinché Iwamasa le somministrasse all’attore, nonostante l’assistente non avesse alcuna formazione medica, come indicato nel documento. Dopo l’incontro, Plasencia avrebbe inviato un messaggio a Chavez dicendo che l’interazione era stata «come un brutto film». In successivi messaggi, Iwamasa e Plasencia si sarebbero riferiti alle fiale di ketamina come «bottiglie di Dr. Pepper» [una soft drink popolare negli Stati Uniti, ndr], secondo i procuratori.

Sangha e Plasencia si sono dichiarati non colpevoli durante le rispettive udienze di fronte al tribunale federale nel centro di Los Angeles, giovedì pomeriggio. A Plasencia è stata concessa la libertà su cauzione di 100.000 dollari, garantita dall’ipoteca sulla casa che possiede insieme alla moglie, presente in aula. Sangha, che si è presentata con ciocche di capelli viola, una maglietta verde brillante dei Nirvana e catene alle caviglie, è stata invece trattenuta senza possibilità di cauzione. Si è girata a guardare sua madre nella galleria del tribunale quando è stato deciso che era a rischio di fuga, anche a causa della sua doppia cittadinanza statunitense e britannica.

L’assistente procuratore degli Stati Uniti Haoxiaohan Cai ha sostenuto giovedì che è stata la ketamina fornita da Sangha a uccidere Perry. Il procuratore ha dichiarato che Sangha era consapevole della pericolosità del farmaco, poiché nel 2019 una persona l’aveva contattata per dirle che la sua ketamina aveva ucciso il loro fratello. Cai ha descritto Sangha come «insensibile» e «impenitente», aggiungendo che Sangha ha fatto un «bellissimo viaggio» a Tokyo due settimane dopo la morte di Perry e che avrebbe continuato a vendere ketamina fino alla perquisizione del suo appartamento a marzo. In un documento depositato giovedì, i procuratori hanno sostenuto che Sangha, che deve affrontare 10 capi d’accusa per reati gravi, tra cui la distribuzione di sostanze stupefacenti con esito mortale, sta affittando una BMW del 2024 e paga migliaia di dollari di affitto ogni mese, sebbene tecnicamente sia disoccupata dal 2019.

L’avvocato di Sangha, Alexandra Kazarian, partner dello studio legale Geragos & Geragos, ha sostenuto con forza la richiesta di scarcerazione della sua cliente, affermando che Sangha non aveva tentato di fuggire dopo essere stata rilasciata su una cauzione di 100.000 dollari per un’accusa precedente legata al raid di marzo. Sebbene il tribunale abbia espresso preoccupazione per il fatto che Sangha avrebbe chiesto a un co-cospiratore di cancellare i suoi messaggi pochi minuti dopo la morte di Perry, Kazarian ha dichiarato che «non ci sono evidenze che ci sia stata una distruzione massiccia di prove». Cai è poi intervenuta per dire che è stato il co-cospiratore a consegnare il messaggio di Sangha del 28 ottobre 2023, in cui avrebbe scritto: «Cancella tutti i nostri messaggi».

Durante l’udienza di Plasencia, il giudice ha stabilito che il medico potrà continuare a esercitare la professione mentre è in libertà su cauzione, ma dovrà informare i suoi pazienti di aver rinunciato alla sua registrazione DEA per prescrivere sostanze controllate e che sta affrontando delle accuse. Il giudice ha inoltre ordinato a Plasencia di affiggere un cartello nella sua clinica e di far firmare ai pazienti un modulo in cui confermano di accettare comunque di essere curati da lui. «Se un paziente torna per una seconda visita, deve firmare di nuovo il modulo?» ha chiesto Plasencia, vestito con camicia grigio chiaro, pantaloni grigi, manette ai polsi e alle caviglie. «Sì, e quei moduli devono essere datati», ha risposto il giudice Alika Sagar.

«Il convenuto ha agito essenzialmente come uno spacciatore da strada, vendendo una sostanza pericolosa a qualcuno che sapeva essere dipendente», ha dichiarato il procuratore federale aggiunto Ian Yanniello riguardo a Plasencia, poco prima che il giudice Sagar concedesse la cauzione. «Ha commentato con un altro paziente che la vittima stava perdendo il controllo, eppure ha continuato a offrirgli altra ketamina».

Il processo di Plasencia è attualmente fissato per l’8 ottobre 2024, mentre quello di Sangha è fissato per il 15 ottobre 2024. I procuratori hanno detto di aspettarsi che le date verranno confermate.

Durante la conferenza stampa in cui sono state annunciate le accuse, Estrada ha definito la presunta cospirazione per droga come una «vasta rete criminale sotterranea». Ha detto che Plasencia ha sfruttato la lotta di Perry contro la dipendenza e ha dichiarato nei messaggi di testo che voleva essere l’unica fonte di approvvigionamento di Perry.

Estrada ha affermato che Plasencia sapeva che iniettare ketamina a Perry era pericoloso perché, in un’occasione, avrebbe visto l’attore «immobilizzarsi» e subire un aumento della pressione sanguigna. «Nonostante ciò, ha lasciato ulteriori fiale di ketamina per il convenuto Iwamasa affinché le somministrasse a Mr. Perry», ha detto Estrada. A metà ottobre 2023, Plasencia avrebbe detto a uno dei suoi pazienti che Perry stava «perdendo il controllo della sua dipendenza», ha dichiarato il procuratore.

Iwamasa, 59 anni, si è dichiarato colpevole il 7 agosto dell’accusa di cospirazione per distribuire la ketamina mortifera, hanno detto i funzionari. Ha ammesso di aver ripetutamente iniettato ketamina a Perry senza alcuna formazione medica e di aver effettuato più iniezioni su di lui il giorno in cui è morto, così i procuratori.

Estrada ha dichiarato che Perry smise di acquistare da Plasencia e si rivolse a presunti «spacciatori di strada» accusati nell’indagine per risparmiare denaro. Ha affermato che, nelle due settimane precedenti la morte di Perry, Sangha gli vendette 50 fiale di ketamina per 11.000 dollari in contanti, tramite un intermediario identificato come Eric Fleming. Ha aggiunto che Sangha sapeva che ciò che stava facendo era pericoloso a causa della morte di un suo cliente nel 2019, che le era stata segnalata direttamente da un parente della vittima.

«La ketamina che hai venduto a mio fratello lo ha ucciso. È elencata come causa della morte», così scrisse un parente dell’uomo a Sangha dopo l’overdose, secondo l’accusa. Nei giorni successivi alla ricezione di questo messaggio, Sangha avrebbe condotto una ricerca su Google che recitava: «La ketamina può essere elencata come causa di morte», sostiene l’accusa. I procuratori affermano inoltre che, il giorno in cui Perry è morto, Sangha chiamò Fleming sull’app di messaggistica criptata Signal per discutere su come potessero prendere le distanze dal fatto. Aggiornò anche le impostazioni di Signal per eliminare automaticamente le sue comunicazioni con Fleming e gli inviò un messaggio che diceva: «Cancella tutti i nostri messaggi», secondo quanto riportato nell’accusa.

Due giorni dopo la morte di Perry, Fleming avrebbe contattato nuovamente Sangha su Signal e le avrebbe chiesto di chiamarlo. «Ho più informazioni e voglio confrontarmi con te. Sono al 90% sicuro che tutti siano protetti. Non ho mai trattato direttamente con [Perry]. Solo con il suo assistente. Quindi l’assistente era il complice. Stanno anche facendo un esame tossicologico di 3 mesi… La ketamina resta nel sistema o viene eliminata immediatamente?» le chiese in un messaggio, secondo l’accusa.

I procuratori hanno dichiarato giovedì che Sangha rischia l’ergastolo se condannata. Affermano che la perquisizione della sua casa a marzo ha portato al sequestro di 79 fiale di ketamina, tre libbre di pillole arancioni contenenti metanfetamina, funghi allucinogeni, cocaina e farmaci su prescrizione che sembravano essere stati ottenuti in modo fraudolento. In un documento presentato giovedì al tribunale per chiedere la detenzione preventiva di Sangha, i procuratori hanno dichiarato che la perquisizione del suo telefono ha rivelato video in cui Sangha avrebbe “cucinato” ketamina liquida su un fornello per convertirla in polvere. I procuratori sostengono inoltre che il giorno prima della perquisizione di marzo, Sangha avrebbe inviato a un acquirente una foto di un pacchetto di ketamina insieme a un messaggio su Signal che diceva: «Penso che ti piacerà, ma ricorda che è forte il doppio».

Iwamasa e Fleming rischiano rispettivamente fino a 15 e 25 anni di carcere. Secondo l’accusa, Iwamasa confermò a Plasencia il 4 ottobre 2023 di aver iniettato con successo Perry. «Ho trovato il punto giusto, ma provando in posti diversi ho finito la scorta», Iwamasa avrebbe scritto in un messaggio al medico, chiedendo «altre lattine di Dr. Pepper».

Il 10 ottobre 2023, Iwamasa inviò un messaggio a Fleming che diceva: «Quanto vuoi per bottiglia e quale mancia vuoi». Fleming rispose che il suo fornitore, presumibilmente Sangha, voleva 300 dollari per fiala, e lui voleva una commissione di 1.000 dollari. Fleming poi inviò a Iwamasa uno screenshot, aggiungendo: «Appena ricevuto questo dalla mia persona. Lei tratta solo con clienti di alto livello e celebrità. Se non fosse roba ottima, perderebbe la sua attività». Il 13 ottobre 2023, Fleming scrisse all’assistente: «Fammi sapere quante… e confermerò cosa può ottenere. Ma al momento ha detto che può soddisfare qualsiasi ordine».

Secondo i procuratori, il dottor Chavez ha accettato di dichiararsi colpevole di un’accusa di cospirazione per la distribuzione di ketamina. Il medico, 54 anni, ha ammesso nel suo accordo di patteggiamento di aver venduto ketamina a Plasencia, inclusa droga che aveva sottratto dalla sua ex clinica di ketamina, secondo le autorità. Chavez ha anche ottenuto ulteriore ketamina da trasferire a Plasencia facendo false dichiarazioni a un distributore all’ingrosso di ketamina e presentando una prescrizione fraudolenta a nome di un ex paziente senza che quest’ultimo ne fosse a conoscenza o desse il suo consenso. Dovrà comparire in tribunale il 30 agosto.

A gennaio, il Dipartimento di Polizia di Los Angeles ha chiuso un’indagine sulla morte di Perry dopo aver lanciato un’indagine preliminare pur non avendo particolari sospetti. Tuttavia, in seguito al rapporto dell’autopsia del medico legale di Los Angeles, la polizia locale ha avviato un’indagine congiunta con la Drug Enforcement Administration e il Servizio Ispettivo Postale degli Stati Uniti. Il coinvolgimento dell’USPS suggeriva che il servizio postale fosse stato utilizzato per trasportare droghe o pagamenti.

Il rapporto dell’autopsia, depositato a dicembre, ha rivelato «alti livelli di ketamina» nel sangue di Perry al momento della morte, che probabilmente hanno causato una «perdita di coscienza» e, di conseguenza, il suo annegamento. Il rapporto ha anche citato la malattia coronarica e gli effetti della buprenorfina come condizioni contributive. La morte di Perry è stata classificata come un incidente.

Nel rapporto, il medico legale ha osservato che, sebbene Perry fosse stato sottoposto a una terapia con infusioni di ketamina per trattare depressione e ansia, le sostanze presenti nel suo sistema al momento della morte non potevano derivare da tale trattamento. «Il suo ultimo trattamento conosciuto è avvenuto 1 settimana e mezza prima della morte», recita il rapporto. «La ketamina nel suo sistema al momento della morte non può provenire da quella terapia, poiché la vita media della ketamina è di 3-4 ore, o meno».

