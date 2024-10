Matthew Perry: medico si dichiara colpevole di aver avuto un ruolo nella morte dell’attore di ‘Friends’

Un medico della California accusato di aver fornito quantità pericolose di ketamina liquida a Matthew Perry senza un’adeguata supervisione medica si è dichiarato colpevole del suo ruolo nella morte per overdose dell’attore di Friends, avvenuta l’anno scorso.

Il dottor Mark Chavez è comparso in un’aula di tribunale federale nel centro di Los Angeles e si è dichiarato colpevole di un capo d’imputazione, per aver distribuito l’anestetico dissociativo dopo aver già dichiarato tramite il suo avvocato ad agosto di essere incredibilmente pentito. Chavez, 54 anni, era una delle cinque persone accusate di aver fatto avere illegalmente ketamina a Perry prima che l’attore venisse trovato morto a faccia in giù nella sua vasca idromassaggio il 28 ottobre 2023.

La giudice distrettuale statunitense Sherilyn Peace Garnett ha accettato la dichiarazione di colpevolezza come «fatta volontariamente e in modo intelligente» e ha programmato la condanna di Chavez per il 2 aprile 2025. Come parte del suo accordo con i pubblici ministeri, Chavez ha accettato di collaborare con gli investigatori mentre i giudici si preparano per un processo a marzo 2025 contro il dottor Salvador Plasencia e la presunta “regina della ketamina” Jasveen Sangha. Plasencia e Sangha sono stati arrestati ad agosto e si sono dichiarati non colpevoli. In una conferenza stampa, il procuratore statunitense E. Martin Estrada ha descritto Plasencia e Sangha come «i due imputati principali in questo caso». Chavez, nel frattempo, rimarrà libero su cauzione in attesa della sua condanna. Per lui lo scenario potrebbe essere da tre anni di libertà vigilata a 10 anni di prigione.

«Prova un rimorso incredibile per quello che è successo. Si sente malissimo. Quindi, voleva fare la cosa giusta nella misura in cui poteva. Ha accettato la responsabilità del suo reato», ha detto l’avvocato di Chavez, Matthew Binninger, a Rolling Stone mentre lasciava il tribunale mercoledì. «Sta collaborando con il governo. Ha rinunciato alla sua licenza medica e rilascerà una dichiarazione pubblica una volta che questo caso andrà in sentenza». Alla domanda se Chavez avesse accettato di testimoniare contro altri imputati nel caso, Binninger ha detto: «Se ne hanno bisogno, sì».

I funzionari affermano che Perry divenne dipendente dalla ketamina per via endovenosa mentre cercava cure per depressione e ansia presso una clinica locale nell’autunno del 2023 e si rivolse ai quattro fornitori accusati quando la clinica si rifiutò di aumentare il suo dosaggio.