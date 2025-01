Lisa Kudrow ha trovato un bigliettino di Matthew Perry nel barattolo dei biscotti di ‘Friends’

Lisa Kudrow ha ricordato Matthew Perry durante la sua apparizione al The Drew Barrymore Show: l’attrice ha spiegato di aver trovato un bigliettino del compianto co-protagonista di Friends nascosto nel barattolo di biscotti (il Monica Geller Rachel Green Cookie Time Cookie Jar) quando la sit-com si era già conclusa.

“Matthew me lo ha dato alla fine del nostro ultimo episodio”, ha detto Kudrow visibilmente emozionata. “Di recente ho trovato il bigliettino che ci aveva messo dentro per me. Prima non l’avevo mai aperto né avevo guardato all’interno. Ma sì, c’era un biglietto dentro e me ne ero dimenticata”.

“Il tempismo è tutto”, ha aggiunto senza rivelare cosa c’è scritto.

Lo scambio è avvenuto dopo che Barrymore ha chiesto all’attrice se avesse mai rubato qualcosa dal set.

Poco dopo la morte di Perry, Kudrow ha condiviso un commovente tributo all’attore su Instagram, mentre rifletteva sulle riprese del pilot di Friends Like Us (che all’inizio doveva essere il titolo della serie): “Hai suggerito di giocare a poker e lo hai reso molto divertente, proprio mentre iniziavano a legare. Grazie”, ha scritto. “Grazie per avermi fatto ridere così forte che mi facevano male i muscoli e le lacrime mi scorrevano sul viso OGNI GIORNO”.

“Grazie per il tuo cuore aperto in una relazione a sei che richiedeva costantemente compromesso”, ha continuato. “E un sacco di confronto. Grazie per esserti presentato al lavoro quando non stavi bene e poi per essere stato assolutamente brillante. Grazie per i migliori 10 anni che una persona può vivere. Grazie per esserti fidato di me”.

Perry è morto il 28 ottobre 2023 all’età di 54 anni a causa di “alti livelli di ketamina” nel suo organismo. Cinque persone – due medici, l’assistente di Perry, un produttore televisivo e una donna soprannominata la “regina della ketamina” di Los Angeles – sono state arrestate e accusate di aver fornito a Perry i farmaci che hanno portato alla sua overdose fatale. Lo scorso ottobre, la madre di Perry ha detto di essere “contenta” dei casi penali che si sono aperti legati alla morte del figlio.

“Quello che spero, e penso che lo sperino anche gli organismi coinvolti, è che le persone che si sono impegnate nel fornire farmaci che uccidono siano ora avvisate,” ha detto il suo patrigno a Today. “Non importa quali siano le tue credenziali professionali”.

Da Rolling Stone US