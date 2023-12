George Clooney: «Quando girava ‘Friends’ Matthew Perry non era felice»

«Quando girava Friends Matthew Perry non era felice». Queste le parole di George Clooney in ricordo dell’attore morto per “effetti acuti” della ketamina, come comunicato di recente.

Clooney era un grande amico di Perry, e oggi ricorda che il suo sogno, prima di finire nel cast di Friends, era proprio quello di recitare in una sitcom. «Era un ragazzino, e diceva: “Voglio solo finire in una sitcom. Voglio avere un lavoro fisso, e allora sarei l’uomo più felice della Terra”», ha dichiarato Clooney a Deadline. «E probabilmente ha avuto il miglior ruolo possibile. Ma non era felice. Quell’ingaggio non gli ha portato felicità o pace».

Negli anni ’90, quando era la star di E.R. – Medici in prima linea, George lavorava negli stessi studi in cui Matthew girava Friends. «Sapevo che non era felice, ma non avevo idea che prendesse 12 pastiglie di Vicodin al giorno e tutta la roba di cui ha parlato e che l’ha rovinato».

«Tutto questo ci insegna che il successo e i soldi e tutto il resto non ti portano automaticamente la felicità», continua Clooney. «Devi essere prima felice con te stesso e la tua vita».

Il divo di Ocean’s Eleven ricorda anche la prima impressione che ha avuto di Matthew Perry. «L’ho conosciuto quando aveva 16 anni, giocavamo a paddle tennis insieme. Aveva dieci anni meno di me, era davvero un ragazzino molto divertente».