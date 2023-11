Matt LeBlanc e Courteney Cox: «Grati per ogni momento avuto con Matthew»

Dopo la comunicazione congiunta rilasciata dal cast di Friends per onorare Matthew Perry, scomparso lo scorso 28 ottobre, arrivano i ricordi affettuosi e personali delle co-star di Perry. Matt LeBlanc è stato il primo, condividendo su Instagram alcune scene tra Joey e Chandler (i personaggi di LeBlanc e Perry rispettivamente) tratte dalla serie TV.

View this post on Instagram A post shared by Matt LeBlanc (@mleblanc)

Un saluto commuovente, che non si è fatto mancare, in puro stile Friends, la battuta finale:

«Matthew, mi spezza il cuore dirti ciao. Abbiamo passato insieme alcuni dei migliori momenti della mia vita. È stato un onore essere sul palco con te e poterti chiamare “amico”. Sorriderò sempre pensando a te. Non ti dimenticherò mai. Mai. Apri le ali e vola, fratello. Sei finalmente libero. Con affetto. Ah, e immagino che ti terrai i venti dollari che mi devi».

Poco dopo si è aggiunta anche Courteney Cox (Monica), pubblicando, sempre su Instagram, il video di una scena di Friends a lei molto cara.

View this post on Instagram A post shared by Courteney Cox (@courteneycoxofficial)

Scrive nella caption: «Sono così grata per ogni momento che ho avuto con te, Matty, e mi manchi ogni giorno. Quando lavori con qualcuno così da vicino come ho fatto con Matthew, ci sono migliaia di momenti che vorresti poter condividere. Per ora, ecco uno dei miei preferiti. Per fornire un po’ di contesto, Chandler e Monica avrebbero dovuto avere una scappatella a Londra. Ma, a causa della reazione del pubblico, è diventato l’inizio della loro storia d’amore. In questa scena, prima che iniziassimo a girare, mi sussurrò una battuta divertente da dire. Faceva spesso cose del genere. Era divertente e gentile».