È morto Matthew Perry, il Chandler di ‘Friends’

Matthew Perry, alias l’adorabile e sarcastico Chandler Bing di Friends, è morto sabato all’età di 54 anni. Lo hanno confermato a Rolling Stone fonti delle forze dell’ordine. Un portavoce del dipartimento di polizia di Los Angeles ha detto che la polizia “ha risposto alle 4:10 di questo pomeriggio a una chiamata sulla morte di un maschio sulla cinquantina”. Anche se la causa ufficiale non è stata ancora rivelata, le forze dell’ordine hanno affermato che Perry è morto apparentemente per annegamento nella sua casa di Los Angeles.

Anche se Perry era conosciuto soprattutto per il suo ruolo in Friends, è apparso in decine di altri programmi televisivi – tra cui Studio 60 on the Sunset Strip, The Good Wife e il rinnovato The Odd Couple – e film comici, tra cui Mela e Tequila – Una pazza storia d’amore con sorpresa, FBI: Protezione testimoni, Appuntamento a tre, Faccia a faccia e molti altri.

Ma è stato Chandler Bing, che ha interpretato in 10 stagioni e nel corso di più di 200 episodi, a renderlo caro ai fan. (battute come “Potrei essere più [aggiungere una battuta]” hanno ispirato montaggi video e citazioni infinite.) Ha incarnato il personaggio insieme al cast corale – composto da Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Courteney Cox e Matt LeBlanc –, sublimando le sue battute esilaranti e sarcastiche con espressioni facciali che ne aumentavano il fascino.

In un certo senso era una cosa voluta, come disse a Dateline nel 2004: “(I creatori di Friends) ci portarono tutti fuori a pranzo separatamente e ci dissero ‘parlaci di te’. E ricordo di aver detto due cose: ‘Non sono poco attraente, ma sono semplicemente pessimo con le donne… non l’avete mai visto prima. E inoltre non mi sento a mio agio con il silenzio, devo rompere ogni momento imbarazzante con una battuta’. E quale personaggio migliore per una sitcom? È una scusa per essere divertente”.

“Matthew era un attore incredibilmente generoso. Non c’è stata una sola volta in cui, salendo su un palco con lui, non mi sia sentita sollevata dalla sua genialità”, ha detto in un comunicato Maggie Wheeler, l’attrice che ha interpretato la fidanzata di Chandler, Janice Goralnik. “Anche nei momenti più bui, il suo tempismo comico è stato impeccabile. Mathew ha sofferto così terribilmente, come ha rivelato al mondo il suo libro. Spero che sia in pace ora. È morto troppo presto e mancherà a tutti coloro che lo hanno amato e conosciuto in vita e come l’amato Chandler Bing”.

Friends è stato una hit e uno degli show più popolari di tutti i tempi. La serie è stata nominata per 62 premi Emmy in prima serata e ha vinto il premio Outstanding Comedy Series nel 2002 per la sua ottava stagione, quando ha raggiunto anche la vetta negli ascolti televisivi dopo essere sempre stata nella Top 10. Il finale della serie è stato visto da quasi 53 milioni di spettatori, attestandosi come l’episodio più visto degli anni 2000.

Se l’umorismo di Perry lo ha reso famoso e ha aumentato la popolarità di Friends, la sua vita personale era preoccupante: soffriva di dipendenza da alcol e droghe, compresi gli antidolorifici. È stato in rehab diverse volte, anche mentre era membro del cast.

Perry ha affrontato candidamente le sue difficoltà nel suo memoir, Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing, arrivato lo scorso autunno. Il libro, che racconta la sua vita dall’infanzia attraverso la sua celebrità in Friends e la conseguente sobrietà, è stato un successo, arrivando al numero uno nella classifica dei saggi più venduti di Amazon la settimana in cui ha debuttato. Il suo sguardo schietto alle sue dipendenze era totale, tanto che il memoir iniziava con la frase: “Ciao, mi chiamo Matthew, anche se potresti conoscermi con un altro nome. I miei amici mi chiamano Matty. E dovrei essere morto”, ammettendo poi che assumeva fino a 55 Vicodin al giorno durante le riprese della terza stagione di Friends.

“Mi è stata fatta l’iniezione alle 11:00”, scrive. “Mi sono svegliato undici ore dopo in un altro ospedale. Apparentemente il propofol mi aveva fermato il cuore. Per cinque minuti. Non è stato un attacco di cuore, ma non batteva nulla. Mi è stato detto che un robusto ragazzo svizzero non voleva davvero che il tizio di Friends morisse sul suo tavolo e mi ha fatto la rianimazione cardiopolmonare per tutti i cinque minuti, martellandomi il petto. Se non fossi stato in Friends, si sarebbe fermato a tre minuti? “Friends mi ha salvato di nuovo la vita?” Ha aggiunto: “Potrebbe avermi salvato la vita, ma mi ha anche rotto otto costole”.

Perry è nato il 19 agosto 1969 a Plymouth, nel Massachusetts, dalla giornalista canadese Suzanne Morrison, che ha lavorato come addetta stampa per l’ex primo ministro canadese Pierre Trudeau, e dall’attore americano John Perry. I suoi genitori divorziarono prima che lui compisse un anno e sua madre sposò il broadcaster canadese Keith Morrison.

Perry è cresciuto in Canada e si è trasferito a Los Angeles all’età di 15 anni per dedicarsi alla recitazione. Si è concentrato sull’improvvisazione comica, che ha studiato alla LA Connection di Sherman Oaks mentre frequentava ancora il liceo.

Il suo primo ruolo è stato nella serie TV Second Chance (poi chiamata Boys Will Be Boys), e ha fatto il suo debutto sul grande schermo nel film del 1988, Le ragazze di Jimmy . Ha avuto ruoli da ospite in alcune delle grandi sitcom dell’epoca, tra cui Genitori in blue jeans e Beverly Hills, 90210, oltre a recitare accanto alla sua crush Valerie Bertinelli in Sydney. Quando ha ottenuto il ruolo di Chandler Bing in Friends, era il più giovane del cast: aveva 24 anni.

Friends terminò ufficialmente nel maggio 2004, ma i fan chiedevano a gran voce un ritorno, di cui spesso si vociferava ma che non sembrava essere davvero sul piatto. Nel 2017 Perry ha detto a Variety: “Ho questo incubo ricorrente – e non scherzo. Quando dormo, ho questo incubo in cui facciamo di nuovo Friends e a nessuno importa. Giriamo una serie intera, torniamo e a nessuno importa. Quindi, se qualcuno me lo chiede, dirò di no. Abbiamo finito con il botto. Non possiamo battere quello che abbiamo già fatto. Perché dovremmo farlo di nuovo? Quattro anni dopo però si è unito ai suoi compagni di cast nello speciale della HBO Max Friends: The Reunion nel maggio 2021.

Dopo Friends, Perry ha debuttato alla regia in Scrubs – Medici ai primi ferri per un episodio in cui ha anche recitato. Ha anche ottenuto nomination agli Emmy per i suoi ruoli in West Wing e The Ron Clark Story, che gli sono valsi anche una nomination ai Golden Globe. Dal 2015 al 2017 ha sviluppato, scritto e prodotto esecutivo un reboot di The Odd Couple, dove interpretava il ruolo di Oscar Madison.

E mentre i successi di Perry nel corso dei suoi oltre trent’anni di carriera sono andati ben oltre il suo periodo come Chandler Bing, i legami che ha stretto sono stati all’altezza dell’omonima serie, una sincerità che ha mantenuto la sitcom popolare per quasi 20 anni dopo la sua fine.

“Il modo migliore in cui posso descriverlo è che, dopo la fine dello show, a una festa o qualsiasi tipo di evento, se uno di noi si fosse imbattuto nell’altro, sarebbe stata la fine della serata”, ha detto Perry emozionato durante la reunion di Friends. “Rimanevi seduto a chiacchierare con quella persona tutta la notte. Ti scusavi con gli amici con cui eri uscito, ma dovevano capire: avevi incontrato qualcuno di speciale per te e volevi parlare con quella persona ad oltranza. Ed è così che funzionava. È così che funziona tuttora per tutti noi”.

Da Rolling Stone US