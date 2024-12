Addio a Olivia Hussey, indimenticata Giulietta per Zeffirelli

Olivia Hussey, l’attrice diventata celebre dopo aver recitato nell’adattamento cinematografico di Romeo e Giulietta di Franco Zeffirelli del 1968, è morta all’età di 73 anni.

La sua famiglia ha annunciato la morte dell’attrice su Instagram: “È con profonda tristezza che annunciamo la scomparsa di Olivia Hussey Eisley, che si è spenta serenamente nella sua casa circondata dai suoi cari il 27 dicembre”, si legge nella dichiarazione, condivisa insieme a una foto di Hussey. “Olivia era una persona straordinaria il cui calore, saggezza e gentilezza hanno toccato la vita di tutti coloro che l’hanno conosciuta”.

Il comunicato continua: “Nata il 17 aprile 1951 a Buenos Aires, in Argentina, Olivia ha vissuto una vita piena di passione, amore e dedizione alle arti, alla spiritualità e alla gentilezza verso gli animali”.

Hussey ha partecipato anche al film slasher Black Christmas – Un Natale rosso sangue e ad Assassinio sul Nilo del 1978. Avrebbe poi ritrovato Zeffirelli per interpretare Maria, la madre di Gesù, nella miniserie televisiva del 1977 Gesù di Nazareth. Tra i suoi lavori figurano anche Psycho IV, che la vede nel ruolo di Norma Bates, e l’adattamento della miniserie It di Stephen King nel 1990.

Nel 2022, Hussey e il suo collega sul set di Romeo e Giulietta Leonard Whiting hanno citato in giudizio la Paramount Pictures per sfruttamento sessuale e abuso di minore per l’uso nel film di riprese di nudo, effettuate quando avevano rispettivamente 15 e 16 anni. Gli attori sostenevano che Zeffirelli, morto nel 2019, avesse violato il loro consenso filmandoli nudi a loro insaputa. La causa è stata archiviata e anche una seconda causa intentata dagli attori, che sostenevano che in una versione Blu-Ray del film del 2023 fosse stata manipolata una scena di nudo, è stata archiviata da un giudice.

Il film ha vinto i premi Oscar per la migliore fotografia e i migliori costumi, ed è stato nominato per la miglior regia e il miglior film. Hussey, che è stata elogiata per la sua interpretazione di Giulietta, ha ricevuto un David di Donatello e un Golden Globe come nuova star dell’anno per il suo lavoro.

Hussey è stata anche doppiatrice nei videogiochi di Star Wars, tra cui Star Wars: Rogue Squadron del 1998, Star Wars: Force Commander del 2000 e Star Wars: The Old Republic del 2011.

In ricordo della star, la sua famiglia ha scritto nel comunicato: “Mentre piangiamo questa immensa perdita, celebriamo anche il duraturo impatto di Olivia sulle nostre vite e sull’industria del cinema”.

Da Rolling Stone US