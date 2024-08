I film da vedere ad agosto 2024

Borderlands

Eli Roth al cinema dal 7 agosto

Borderlands | Ad agosto al cinema

Dal videogame di culto. Lilith, una fuorilegge senza scrupoli, torna controvoglia sul suo pianeta natale, Pandora, per cercare la figlia scomparsa di Atlas, l’uomo più potente dell’universo. Per la sua missione si allea con Roland, ex mercenario; Tiny Tina, demolitrice adolescente; Krieg, il protettore di Tina, lo scienziato Tannis e il robot Claptrap. Eli Roth dirige un supercast che vede schierati, tra gli altri, Cate Blanchett, Jamie Lee Curtis e Jack Black. Ciumbia.

Trap

M. Night Shyamalan al cinema dal 7 agosto

Trap | Trailer Ufficiale 2

Cooper (Josh Hartnett), un serial killer noto come “II Macellaio”, un giorno accompagna la figlia al concerto di Lady Raven, una popstar amatissima dai teenager. Giunto al concerto, si rende però conto che l’evento non è altro che una trappola tesagli dalla polizia per arrestarlo. A un anno dal sottovalutato Bussano alla porta, torna M. Night Shyamalan. E fa quello che sa fare meglio.

Alien: Romulus

Fede Álvarez al cinema dal 14 agosto

Alien: Romulus | Trailer Ufficiale

Ennesimo capitolo della saga inaugurata da Ridley Scott (che avrebbe continuato volentieri a girare gli episodi successivi, ha dichiarato di recente) e Sigourney Weaver. Alcuni giovani che provengono da un mondo lontano sono costretti ad affrontare la forma di vita più terrificante dell’intero universo: arieccoci. Dirige il Fede Álvarez di Millennium – Quello che non uccide e L’uomo nel buio, nel cast anche la Cailee Spaeny di Priscilla e Civil War.

Horizon: An American Saga – Capitolo 2

Kevin Costner al cinema dal 15 agosto

Horizon : An American Saga | In Theaters June 2024 and August 2024

Dopo il Capitolo 1, in anteprima all’ultimo Festival di Cannes e nelle nostre sale dall’inizio di luglio, prosegue la saga che riporta Kevin Costner nella Frontiera dopo Balla coi lupi e Yellowstone. Un periodo di 15 anni (e quattro film per 12 ore di durata totale: urca) per raccontare il periodo a cavallo della Guerra civile statunitense, fra la crescita degli insediamenti dei coloni e l’esplorazione dei pionieri del Far West.

It Ends with Us – Siamo noi a dire basta

Justin Baldoni al cinema dal 21 agosto

It Ends With Us - Siamo noi a dire basta - Dal 21 agosto al cinema - Trailer Ufficiale

Quando Lily (Blake Lively), a cui nella vita non è sempre andato tutto bene, incontra il dottore Ryle Kincaid (Justin Baldoni, anche regista), tutto sembra finalmente incastrarsi nel modo giusto. Ma la completa avversione dell’uomo per le relazioni è quasi patologica, e Lily si chiede cosa sia successo nel suo passato. Come se non bastasse, nella vita della donna riappare il suo primo amore…

MaXXXine

Ti West al cinema dal 21 agosto

MaXXXine di Ti West con Mia Goth | Trailer ITA HD

Unica sopravvissuta ai sanguinosi avvenimenti di X – A Sexy Horror Story, Maxine (Mia Goth) prosegue il suo viaggio verso la fama, nel tentativo di diventare un’attrice nella Los Angeles degli anni ’80. Si chiude la trilogia splatter di Ti West starring la sensazionale Goth, protagonista anche del secondo capitolo/prequel Pearl, tra le sue interpretazioni migliori di sempre. E anche qui non scherza.

Blink Twice

Zoë Kravitz al cinema dal 22 agosto

BLINK TWICE | Trailer Ufficiale

Frida (Naomi Ackie) fa la cameriera in un cocktail bar di Los Angeles e ha un solo obiettivo: conquistare il magnate della tecnologia e filantropo Slater King (Channing Tatum). Dopo essere riuscita a insinuarsi nel suo cerchio di amici più ristretto, viene invitata a passare un weekend sulla sua isola privata. Dove ha la sensazione che stia succedendo qualcosa di strano… Opera prima di Zoë Kravitz, nel cast anche Kyle MacLachlan, Geena Davis e Christian Slater.

Cattivissimo me 4

Chris Renaud, Patrick Delage al cinema dal 22 agosto

Cattivissimo Me 4 - Trailer Ufficiale 2 (Universal Pictures) HD

Dopo aver salvato il mondo numerose volte, Gru e Lucy hanno messo su famiglia. Ma quando il supercattivo Maxime Le Mal evade di prigione insieme alla sua partner Valentina e giura vendetta su Gru, lui è costretto a scappare con la sua famiglia e nascondersi, sperando di trovare un modo per fermare questo nuovo nemico. Successo che vince non si cambia… Minions compresi.

L’innocenza

Hirokazu Kore’eda al cinema dal 22 agosto

L'INNOCENZA ("Monster") di Kore-eda Hirokazu | Trailer Ufficiale | Dal 22 agosto al cinema

Quando il figlio Minato inizia a comportarsi in maniera strana, Saori percepisce che c’è qualcosa di profondo che non va. Scoprirà che il responsabile di questo trauma è un insegnante del bambino. Man mano che la storia si svolge attraverso gli occhi della madre, dell’insegnante e del bambino, la verità emerge gradualmente. Un altro film da non perdere del maestro del New Cinema giapponese Kore’eda Hirokazu, già vincitore della Palma d’oro a Cannes con Un affare di famiglia.

The Crow – Il corvo

Rupert Sanders al cinema dal 28 agosto

THE CROW – IL CORVO | TRAILER ITALIANO

Eric Draven (Bill Skarsgård), di professione rockstar, viene riportato in vita da un corvo mistico un anno dopo essere stato assassinato con la sua fidanzata Shelley (FKA twigs) la notte prima delle nozze. Ora rinasce come il Corvo, ed è pronto a vendicarsi dei suoi assassini e del loro capo, Top Dollar. Vi ricorda qualcosa? Rupert Sanders (Biancaneve e il cacciatore, Ghost in the Shell) riporta in vita il film che è costato la vita a Brandon Lee. Sarà ancora cult?

Finché notte non ci separi

Riccardo Antonaroli al cinema dal 29 agosto

La prima notte di nozze fra due novelli sposi (Pilar Fogliati e Filippo Scicchitano) si trasformerà in un viaggio notturno capace di far riflettere: sul matrimonio, sui suoi compromessi e sull’eterno mistero dell’amore. Sarà una notte ricca di incontri e di sorprese per le strade di una Roma segreta e affascinante. Dirige Riccardo Antonaroli (La svolta), nel cast anche Francesco Pannofino, Lucia Ocone e Giorgio Tirabassi.

Freud – L’ultima analisi

Matt Brown al cinema dal 29 agosto

FREUD'S LAST SESSION | Official Trailer (2023)

Alla vigilia della Seconda guerra mondiale, un anziano Sigmund Freud (Anthony Hopkins) invita lo scrittore delle Cronache di Narnia C.S. Lewis (Matthew Goode) a intrattenere un dibattito sull’esistenza di Dio. Esplorando la relazione dello psicanalista con la figlia lesbica Anna e la storia d’amore non convenzionale di Lewis con la madre del suo migliore amico, il rapporto fra i due intreccia passato e presente, realtà e fantasia.

Invelle

Simone Massi al cinema dal 29 agosto

INVELLE di Simone Massi | Trailer HD

1918: Zelinda, una bambina contadina orfana di madre, è costretta a occuparsi della casa e della stalla. 1943: Assunta, una bambina contadina con una gamba sola, si cuce un vestito colorato et voilà, la guerra era tutto uno scherzo. 1978. Icaro, un bambino contadino che gira a vuoto su sé stesso, deve fare quello che sua madre e sua nonna non hanno potuto fare. L’illustratore e animatore Simone Massi esordisce nel lungometraggio: ed è magia.