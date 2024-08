‘Baby Reindeer’ e le altre: le serie più controverse ispirate a fatti realmente accaduti

Inventing Anna | Official Trailer | Netflix

“Questa storia è del tutto vera. Tranne che per le parti assolutamente inventate”. Love it or hate it (noi, per esempio, ci eravamo probabilmente iscritti al secondo partito), Inventing Anna (con Julia Garner nel ruolo del titolo) è l’esempio perfetto di tutti i pregi e tutti i difetti del genere televisivo che sbatte in prima pagina i fatti di cronaca ammantandoli di alcuni dettagli di finzione (e che per questo documentario non è). Tra true crime e personalità larger than life, il rischio, come nel caso della storia di Anna Delvey, anzi, di Anna Sorokin, truffatrice incallita che, facendosi passare per una ricca ereditiera tedesca, è riuscita a infiltrarsi nel bel mondo di New York – e a ripulire la gente-che-piace di ben più di qualche centone – è lasciare la mano troppo larga, e sbrodolare un po’ sulla caratterizzazione di alcuni personaggi. Che, come nel caso della stessa Anna, potrebbero far causa alla produzione per diffamazione. Ma alla fine, forse, è proprio questo lo spettacolo che speriamo sempre di guardare.