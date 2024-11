‘Vultures 1’, Kanye West accusato di violazione di copyright per il brano ‘Fuk Sumn’

Kanye West è stato accusato di violazione di copyright per un sample contenuto nel brano Fuk Sumn di Vultures 1. È la seconda volta che l’album congiunto con Ty Dolla Sign incontra tali accuse: la prima era stata con un sample di I Feel Love di Donna Summer, usato per la track Good (Don’t Die) – non più disponibile per lo streaming in quanto le parti non hanno raggiunto un accordo.

Le accuse a questo giro arrivano da due (più uno) rapper di Memphis: Vanda Watkins (in arte Criminal Manne), Hayward Ivy (aka DJ Squeeky) e gli eredi di Kilo G, che si esibiva con il nome di Robert L. Johnson Jr. Il brano che sarebbe stato campionato senza permesso è Drink a Yak (Part 2), così Billboard.

I negoziati per risolvere la questione informalmente erano già stati aperti a febbraio, ad album già uscito, ma erano poi andati in stallo in quanto Ye ha, nel frattempo, licenziato il suo intero team legale. Un secondo tentativo era stato fatto nel corso dell’anno, ma le dinamiche si erano ripetute. Per questo «ai querelanti non è rimasta altra scelta che procedere con una causa legale».

Procedimento che riguarderebbe due cut vocali «svergognatamente» rubati da Drink a Yak (Part 2), così si legge nel testo prodotto dagli avvocati dei tre rapper. «I querelanti non hanno mai dato permesso ai difensori di effettuare tale uso della loro musica. Nel frattempo, gli assistiti della difesa hanno continuato a trarre profitto dall’uso illegale del brano campionato». Per ora, Fuk Sumn rimane disponibile online, e ha accumulato più di 150 milioni di stream.