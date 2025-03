Kanye West ha pubblicato a sorpresa ‘Bully’, il suo nuovo album

Kanye West ha appena pubblicato il suo atteso e chiacchierato nuovo disco, Bully.

Pensate di trovarlo su Spotify o Apple Music? Assolutamente no. Kanye, continuando la sua ricerca di nuove metodologie di diffusione musicale, ha deciso di dare la notizia su X, con una serie di link coperti da password a cui poter arrivare a varie versioni dell’album, tutte comunque in formato video.

Le tre versioni – rispettivamente chiamate Screening Version, Post Hype Version e Post Post Hype Version – variano profondamente nella loro durata, con un range da 25 a 45 minuti. Il video nasce da un’idea di Kanye West a cui ha partecipato Hype Williams.

A livello musicale sono presenti, come featuring, Playboi Carti, Ty Dolla Sign e James Blake. C’è anche un brano, Take My Breath Away, dove Ye rappa per la prima volta in spagnolo. Tra i sample più riconoscibili, quello di You Can’t Hurry Love delle Supremes.

Si può vedere qui. Almeno finché non cambierà idea.

La copertina di Bully ideata da Daidō Moriyama: