Kanye West e Bianca Censori stanno divorziando?

Pare proprio che Kanye West e Bianca Censori stiano divorziando, appena 11 giorni dopo l’apparizione di lei praticamente nuda sul red carpet dei Grammy. Lo scrive il Daily Mail: sembra che abbiano concordato verbalmente che lei riceverà un pagamento di 5 milioni di dollari dopo il breve matrimonio, iniziato nel dicembre 2022.

Una fonte vicina al rapper, 47 anni, ha confermato che la coppia si è ormai lasciata e che nei prossimi giorni verranno presentati i documenti per porre fine all'(in)felice unione. Al momento Censori, 30 anni, vivrebbe nella sua casa da 35 milioni di dollari a Beverly Park North, Los Angeles. Non si sa invece dove si trovi West, ma alcuni credono che nei prossimi giorni potrebbe tornare a Tokyo, in Giappone, dove ha trascorso gran parte dell’ultimo anno vivendo in un hotel.

Lo svestizione ai Grammy ha fatto notizia in tutto il mondo anche per l’espressione di lei quando West le ha ordinato di togliersi la pelliccia. Molti follower di West si sono subito affrettati ad accusare il rapper di essere “violento” e “controllante” e di usare il corpo della moglie. Gli amici di West hanno insistito sul fatto che lo stunt era la sua idea di “arte” e intendeva replicare la copertina del suo album Vultures 2.

Da quando West ha sposato Censori nel 2022, i fan hanno espresso preoccupazione per il benessere di lei, che veniva continuamente vista sfilare in giro seminuda.

Il giorno dopo i Grammy Ye ha scritto su X: “Il primo red carpet di mia moglie mi ha aperto un mondo completamente nuovo. Continuo a fissare questa foto come la guardavo con ammirazione quella sera, pensando: wow, sono così fortunato ad avere una moglie così intelligente, talentuosa, coraggiosa e attraente”.

Ha continuato: “Si è presa una pausa dalle riprese del suo primo film per girare un film nella vita reale. Abbiamo cucito su misura quell’abito invisibile 6 volte e, come per magia, puff, siamo scomparsi”.

Nei giorni successivi West si è lasciato andare a una serie di invettive antisemite su Twitter, affermando di essere un nazista, di amare Hitler e di avere il “dominio” su Censori, ma ha insistito che non l’avrebbe mai costretta a indossare qualcosa in cui non si sentisse a suo agio.

Ha anche comprato uno spazio pubblicitario al Super Bowl per la sua linea di abbigliamento, che era stata ridotta a un solo articolo, una maglietta da 20 dollari con la svastica nazista. Il sito è stato chiuso da Shopify in 24 ore. Il suo account su X era stato disattivato ma è riapparso senza alcun tweet.

West è stato sposato con Kim Kardashian, con la quale ha avuto quattro figli: North, Saint, Chicago e Psalm.