Taylor Swift «sotto shock» dopo l’uccisione di tre bambine a un evento a lei dedicato

Taylor Swift ha diffuso una dichiarazione in seguito all’attacco a Southport, vicino a Liverpool, durante un evento di danza dedicato alla sua musica.

Un ragazzo di 17 anni ha ucciso tre bambine e ferito un totale di 11 persone, sette delle quali sarebbero ancora in condizioni critiche.

«L’orrore dell’attacco di ieri a Southport mi sconvolge, sono completamente sotto shock», ha scritto la popstar in una Instagram story. «La perdita di vita e di innocenza, e l’orribile trauma inferto a chiunque si trovava lì, dalle famiglie ai soccorritori… Erano solo delle bambine a un corso di danza. Non so come porgere tutta la mia compassione alle famiglie colpite».

Le bambine stavano partecipando a un corso di danza e yoga dedicato alle canzoni di Swift. L’attentatore è stato arrestato ed è ora in custodia presso la polizia locale.

Secondo la BBC, Taylor Swift avrebbe immediatamente attivato una raccolta fondi per le vittime e le loro famiglie. Al momento sarebbero stati già raccolti circa 60mila dollari.

Il ricavato sarà donato all’Alder Hey Children’s Hospital, dove sono ricoverati i feriti, e servirà anche a coprire «le spese per i funerali delle giovani Swifties tragicamente uccise», come riporta la pagina JustGiving.

Taylor Swift sta attualmente terminando le date europee dell’Eras Tour, il suo show dei record. Questo weekend suonerà a Varsavia e la prossima settimana a Vienna, per poi chiudere con cinque concerti al Wembley Stadium di Londra, a partire dal 15 agosto.