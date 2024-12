Sziget Festival 2025, annunciati i primi nomi della lineup

Lo Sziget Festival, il più grande d’Europa, ha annunciato i primi nomi del suo cartellone per l’edizione 2025. Ancora una volta, dal 6 all’11 agosto dell’anno prossimo l’isola di Óbuda, nel cuore di Budapest, si prepara ad accogliere appassionati di musica (e grandi nomi) da tutto il mondo.

Questi i primi headliner annunciati: il DJ italiano Matteo Milleri – in arte Anyma e tra i fondatori di Tale Of Us -, che porterà sul main stage dello Sziget uno show immersi di suoni e immagini; e due tra “i nomi” pop del 2024, Chappel Roan e Charli XCX. In cartellone insieme a loro nomi come Armin Van Buuren, Boris Brejcha, Justice, 999999999, I Hate Models, Adriatique, Fatima Yamaha, FJAAK, HoneyLuv, Hot Since 82, Kölsch, Korolova, Young Marco, Sama’ Abdulhadi, Brutalismus 3000.

Ma non saranno soddisfatti solo i fan dell’elettronica: per la quota pop e indie arrivano Nelly Furtado, Noga Erez, RY X, Blossoms, Fat Dog, Kenya Grace, Scarlet Pleasure, Ekkstacy, Zaho de Sagazan. E con un tuffo nell’alternative, i Papa Roach.

Le anticipazioni per la nuova edizione dello Sziget non sono finite. Come dichiara Tamás Kádár, CEO del Festival, «Il nostro obiettivo è creare un’esperienza vibrante, offrendo qualcosa che possa connettere tutti. Preparatevi a molto di più — questo è solo l’inizio, con molti altri nomi in arrivo, oltre a un programma ricchissima di arte, circo, teatro, attivismo sociale ed esperienze culturali».