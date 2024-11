Sónar 2025, Peggy Gou, Nathy Peluso, Bicep e Arca tra i primi 66 artisti annunciati

Sono ben 66 i (primi) nomi annunciati da Sónar per la nuova edizione che si terrà dal 12 al 14 giugno a Barcellona. Il più importante festival europeo di musica elettronica ha così presentato quella che sarà una parte della sua line up.

Come sempre Sónar non ha si è posto limiti spaziando da una popstar come Nathy Peluso (fresca di tre Latin Grammy) a Arca, da Peggy Gou, la dj più conosciuta del pianeta, a Overmono e Bicep, due coppie di producer e dj che stanno segnando il nuovo suono della musica elettronica. Tra i nomi imperdibile spiccano Four Tet, Plastikman (storico alter ego di Richie Hawtin), Eric Prydz, Max Cooper e Skrillex in b2b con Blawan. Per il mondo del clubbing da segnarsi i set di Juliana Huxtable, Honey Dijon, Sama’ Abdulhabi, Jayda G, Helena Hauff, Polo & Pan.

Per quest’edizioni saranno presentati anche una serie di show inediti come quello di Actress con Suzanne Ciani, co-comissionato dal festival con il Barbican di Londra e la cooperazione di TIMES (che presenta anche due show audiovisivi con Saint Abdullah, Eomac & Rebecca Salvadori e Chris Watson & Izabela Dłuży), quello di Rone x (La) Horde con il Ballet National de Marseille (con oltre 20 ballerini in scena), oltre a Raül Refree e Niño De Elche e di Dania con Mau Morgó.

Sónar inoltre continua ad allargare la propria realtà con Sónar+D, showcase di nuovi progetti, prototipi e prodotti che giocheranno un ruolo nel futuro dell’arte e, ovviamente, con Sónar, ovvero una serie di eventi che per tutta la settimana animeranno Barcellona.

Il resto della line up del Sónar 2025 sarà annunciata ad inizio del prossimo anno.