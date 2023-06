30 anni di Sónar in 15 foto

Il festival di Barcellona va in scena il 15, 16 e 17 giugno a Barcellona per la sua trentesima volta. Fondato dal giornalista Ricard Robles e dagli artisti Enric Palau e Sergio Caballero, il Sónar è una piattaforma dove gli artisti sono incoraggiati a sperimentare nuovi modi di presentarsi al pubblico. L’esordio vede in lineup, tra gli altri, artisti come Holger Czukay, Mixmaster Morris, Laurent Garnier e Sven Väth. Alla prima edizione, che comprendeva la Fiera del Disco e la Fiera della Tecnologia, antesignana dell'attuale Sónar+D, partecipano quasi 6.000 persone.