Sónar 2020, annunciata la line up con Chemical Brothers, Arca e Richie Hawtin

Oggi a Barcellona è una giornata di grandi annunci, e dopo la line up del Primavera Sound 2020, anche i cugini elettronici del Sónar hanno svelato i nomi in cartellone. Il festival, in programma dal 18 al 20 giugno, quest’anno ha puntato su nomi più mainstream rispetto alle edizioni precedenti, in particolare per quanto riguarda la parte notturna con mostri sacri della console come The Chemical Brothers, Laurent Garnier, Richie Hawtin, Eric Prydz o Carl Cox. Spazio anche ai nuovi astri del clubbing, con Joy Orbison, The Black Madonna o Charlotte de Witte.

Spiccano, inoltre, il ritorno del progetto Despacio curato da 2ManyDJs e James Murphy degli LCD Soundsystem così come quello di Arca, fra le artiste più attese del festival. Attenzione, tuttavia, a non perdervi alcuni tra i nomi più interessanti in circolazione: Avalon Emerson, Skee Mask, Mura Masa, Batu, Helena Hauff e i TNGHT, con il progetto firmato da Hudson Mohawke e Lunice tornato con un nuovo album dopo sette anni.

Non da meno il programma della parte diurna del Sónar. Tra gli artisti più interessanti troviamo Âme, Jayda G, Howling, Koreless, gli italiani Nu Guinea, Telefon Tel Aviv, KiNK, MC Yallah & Debmaster, DJ Python, Lindstrøm, DJ Marcelle o i Battles.

Qui sotto trovate la line up completa del Sónar.