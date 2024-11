Sean Ono Lennon: «‘Mind Games’ contiene l’amore leggendario di John per Yoko»

«Questo album è interamente su mia madre», dice Sean Ono Lennon, figlio di John Lennon e Yoko Ono in un’intervista a People a proposito di Mind Games, album solista di Lennon uscito nel 1973 e ripubblicato a luglio. Per Sean, il disco è una lettera d’amore del padre nei confronti della madre. E questo nonostante sia uscito durante il cosiddetto lost weekend dell’ex Beatle, ovvero il periodo di separazione dei due durato 18 mesi.

Mind Games è anche il tentativo di prendere le distanze dalla precedente fase di attivismo politico dei genitori, culminata nel 1972 con l’uscita del disco Some Time in New York, il trasferimento in America, e le minacce dell’amministrazione Nixon.

«Quel disco rappresenta il momento in cui i miei genitori si allontanarono un po’ dall’attivismo radicale. Penso che avessero capito di non voler più far parte di quel mondo. Con Mind Games mio padre tornò alla musica quale forma d’arte alta, che non esprimesse in modo documentario le sue idee radicali del tempo, e basta».

Furono proprio tutte queste “rotture” a far pensare a molti che Mind Games potesse trattarsi di un album di separazione, sia da una fase precedente della vita, sia di Lennon da Ono. Ma Sean Ono Lennon ha un’altra lettura, che comincia dalla cover del disco, in cui un minuscolo John cammina su un campo d’erba, sotto un cielo di colore intenso, e alle spalle una montagna composta dal profilo reclinato del viso di Yoko: «Mia madre è quella montagna gigante che si vede sullo sfondo, e mio padre è quell’ometto che se ne va verso il nulla. Tutta la sua vita e arte erano pregne della relazione con mia madre».

«Si tratta soprattutto di canzoni d’amore per mia madre. Mio padre aveva dichiarato al mondo che “John e Yoko” erano una parola sola. Penso che il suo cuore sia sempre stato per lei. La amava così tanto. Hanno avuto un amore leggendario, e penso che questo album lo contenga tutto. Lo si sente e basta».