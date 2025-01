Rusty Williams, nonno di Hayley dei Paramore, sta per pubblicare un disco che ha inciso negli anni ’70

Dai nepo baby al grandpa baby. Rusty Williams è il nonno di Hayley Williams, la cantante dei Paramore. A 78 anni, l’uomo pubblicherà finalmente un disco inedito che ha inciso negli anni ’70 nel Mississippi col produttore Frank Morris.

L’album si intitola Grand Man, contiene 13 canzoni, uscirà il 14 febbraio per la Congrats, l’etichetta fondata da Zac Farro dei Paramore. Qui sotto si può ascoltare il primo estratto Knocking (At Your Door), che negli anni ’70 ebbe un piccolo momento di popolarità venendo trasmesso dalla radio. Per Farro, che le pubblica, «lasciare queste canzoni nel cassetto sarebbe stato un crimine»

«Non m’aspetto niente», dice Rusty Williams, «sono troppo vecchio per diventare famoso. Voglio però capire se a qualcuno piace quel che ho fatto, se in qualche modo lo tocca. Voglio che la gente capisca come ci si sentiva quando le cose erano reali».

Anche la nipote sottolinea la differenza tra un ieri e un oggi nel modo di fare musica e di raccontare le cose. «Tanta gente della mia età cerca nei dischi cose che non si possono più replicare. Grandat riesce ad andare dritto al cuore dei sentimenti senza complicare eccessivamente le cose, come invece tendiamo a fare oggi in questo mondo incasinato. È bello ascoltare musica semplice e diretta, e sapere che contiene una verità».

In una canzone del suo disco solista Petals for Armor intitolata Crystal Clear, Hayley Williams aveva campionato un pezzo del nonno intitolato Friends or Lovers. «Se ho ricevuto un’educazione musicale, è anche grazie a lui», che le ha fatto conoscere il soul e il gospel, tra le altre cose. «Il desiderio di sentire melodie e armonie: è questo il messaggio che mi ha passato. Mi ha fatto capire il bello dei grandi cantanti».

Rusty Williams - Knocking (At Your Door)

Da Rolling Stone US.