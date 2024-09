I Paramore omaggiano i Blondie e attaccano Trump

I Paramore si sono esibiti all’iHeartRadio Music Festival di Las Vegas, venerdì sera, omaggiando una esibizione storica dei Blondie, quella del 1979 al The Midnight Special.

Hayley Williams si è vestita come Debbie Harry, e tutto l’allestimento del set ricordava le atmosfere anni ’80.

I Paramore hanno anche eseguito qualche verso di Heart of Glass durante Hard Times.

Sempre durante il set, Williams ha fatto un appello a votare mentre se la prendeva con l’agenda di Donald Trump. «Il Progetto 2025 è il manuale di Donald Trump per controllare e punire le donne, i poveri, le persone di colore e la comunità LGBTQ+», ha proclamato. «Volete vivere in una dittatura? Bene, andate a votare!». Trovate i video qui sotto:

Hayley Williams of Paramore:

"Project 2025 is Donald Trump's playbook for controlling and punishing women, poor people, people of color & the LGBTQ+ community… Do you want to live in a dictatorship? Well show up and vote!"pic.twitter.com/kBIN01kfov

— CONSEQUENCE (@consequence) September 21, 2024