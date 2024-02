Ecco i dischi del Record Store Day 2024

Il 20 aprile si festeggerà il Record Store Day, la festa dei negozi indipendenti di mezzo mondo. Gli ambassador quest’anno sono i Paramore, che dopo la fine del contratto con l’etichetta Atlantic sono tornati ad essere una band indipendente.

«La scoperta della musica» scrivono i Paramore «dovrebbe essere una cosa romantica e i negozi di dischi indipendenti sono tra i pochi spazi che offrono un’esperienza tangibile, tattile di scoperta della musica. In un mondo sempre più disconnesso e ostile, è importante rimanere in contatto (letteralmente) con ciò che ci ispira, ci dà forza o semplicemente ci procura gioia. Per fortuna e per il bene di noi tutti, sopravvivono in questo caos la purezza e la radicale semplicità dei negozi di dischi».

Saranno quasi 400 i vinili che usciranno in occasione del RSD 2024. Tra i tanti, una nuova edizione di Atomic City degli U2, ma anche la versione in vinile di You Made Me the Thief of Your Heart di Sinéad O’Connor scritta da Bono e Gavin Friday per la colonna sonora del film Nel nome del padre.

E poi, un EP di Ringo Starr (Crooked Boy) prodotto da Linda Perry con Nick Valensi degli Strokes alla chitarra, un live anni ’80 della Charlie Watts Orchestra, i picture disc di Wonderwall Music ed Electronic Sound di George Harrison, un’edizione speciale di Cracker Island dei Gorillaz con sei canzoni inedite su vinile e un nuovo artwork.

Tra i dischi dal vivo, il Live from Red Rocks 2005 dei Pixies e il Live at BBC 1971 dei Pink Floyd, tra le colonne sonore The Filth & The Fury dei Sex Pistols, Come imparai ad amare le donne di Ennio Morricone, Virus dei Goblin con Luis Bacalov e Gianni Dell’Orso. E la solita valanga di ristampe per gli anniversari, da The Top dei Cure a Parklife dei Blur.

Tra le uscite italiane, usciranno singoli come l’omaggio di Mina a Puccini nel centenario della morte (O cuntrario ‘e l’ammore e Sono andati per la prima volta su 45 giri), Bella ciao di Guccini, Figli delle stelle di Alan Sorrenti.

In quanto ai Paramore, pubblicheranno su due diversi vinili la rilettura collaborativa del loro disco del 2023, che prende il nome di Re: This Is Why, con una Sanity prodotta da Jack Antonoff che è già sulle piattaforme di streaming.

Prossimamente a questo link l’elenco completo.