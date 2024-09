Roger O’Donnell dei Cure e il linfoma: «La morte ha bussato alla mia porta, ma non ho risposto»

«Settembre è il mese dedicato alla consapevolezza sui tumori del sangue ed è quindi un buon momento per parlarne». Inizia così il messaggio condiviso sui social in cui Roger O’Donnell dei Cure ha rivelato che a settembre dello scorso anno gli è stata diagnosticata una forma rara e aggressiva di linfoma.

Dopo aver ignorato i sintomi per qualche mese si è sottoposto agli esami del caso e a un’operazione. «Il risultato della biopsia è stato devastante. Mi sono sottoposto a 11 mesi di cure con alcuni dei migliori specialisti al mondo seguendo i pareri e i consigli dai team che hanno sviluppato i farmaci che mi venivano somministrati».

Il musicista ha avuto la fortuna di essere sottoposto alle ultime forme di immunoterapia. «Nell’ultima fase sono stato sottoposto anche a radioterapia, che è una delle prime cure sviluppate contro il cancro».

«Sto bene e la prognosi è ottima», aggiunge O’Donnell. «La folle assassina con la falce ha bussato alla porta e noi non abbiamo risposto. Il cancro può essere sconfitto. Se la diagnosi è sufficientemente precoce, le possibilità sono ancora più alte e quindi la cosa che voglio dire è questa: fate gli esami anche se avete solo il minimo sospetto di avere dei sintomi. Se conoscete un malato, parlate con lui, ogni singola parola aiuta, credetemi, io lo so».

Londinese, 68 anni, O’Donnell è entrato a far parte dei Cure come tastierista aggiunto in concerto nel 1987, poco prima della pubblicazione di Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Ha partecipato alla registrazione del classico Disintegration ed è uscito dal gruppo nel 1990 per poi rientrare nel 1995. Ci è rimasto fino al 2005, per poi tornare in formazione nel 2011.

Un’ora fa, dopo aver pubblicato il messaggio con una foto con la partner Mimi Sheytanova, il musicista ha pubblicato un’altra sua immagine coi capelli corti, scherzando sul fatto che li ha sempre portati lunghi: «I capelli non sono così per scelta, hahahahah».