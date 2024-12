Robert Smith: il prossimo album dei Cure uscirà prima dell’estate del 2025

Il prossimo album dei Cure potrebbe uscire prima dell’estate del 2025. L’ha detto Robert Smith. Se fosse vero, la band avrebbe aspettato 16 anni per pubblicare Songs of a Lost World e solo pochi mesi per il disco successivo.

Sono anni che Robert Smith parla dei tanti album dei Cure che ha registrato o quasi. Questa volta però il modo in cui è stato accolto l’ultimo lo spinge a pensare che è il momento giusto per finire i pezzi che ha in mano. Anzi, lo sta già facendo. Lo ha detto a X-Posure with John Kennedy aggiungendo che il disco conterrà «la nostra canzone più triste» tra le ultime registrate dai Cure.

Delle 24 canzoni che hanno inciso, i Cure ne hanno per ora pubblicate otto in Songs of a Lost World. «Ci sono altri due album formati da otto canzoni, anche se penso che il prossimo ne avrà dieci. Lo sto finendo. Non riesco a decidere quale sarà l’ordine delle canzoni, quelle che stanno meglio assieme. Abbiamo anche 14, 15 canzoni rimaste delle session di 4:13 Dream. Non ho mai pensato di rimetterci mano, ma il modo in cui è stato accolto l’ultimo mi porta a pensare che forse è il momento giusto per rivedere quel materiale e pubblicarlo, finendo di cantarlo e mixarlo».

In questo momento, intanto, Smith sta completando quello che da tempo chiama «companion piece» di Songs of a Lost World. «Devo solo mixarlo. Non è altrettanto cupo per certi versi, anche se contiene la canzone più triste» tra quelle incise negli ultimi tempi. «Ci sono un paio di pezzi che abbiamo suonato dal vivo, ma che non sono entrati in Songs of a Lost World e roba nuovissima che non ha mai sentito nessuno. Direi che è più vario».

The Cure - Songs Of A Lost World Track by Track | X-Posure Album Playback

Watch this video on YouTube

Durante uno dei Listening Parties di Tim Burgess, Smith ha parlato anche di un terzo album «completamente diverso, una raccolta di materiale random, tipo cose incise in studio a tarda notte. Ma alcuni pezzi sono davvero buoni, sono parecchio diversi».

Venerdì scorso i Cure hanno pubblicato (anche in streaming) il disco dal vivo Songs of a Live World: Troxy London MMXXIV le cui royalties andranno a favore di War Child. È la versione dal vivo dell’ultimo album, canzone per canzone, registrata la sera della pubblicazione lo scorso 1° novembre.