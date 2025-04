I Cure pubblicheranno a giugno ‘Mixes of a Lost World’

Ieri, nel giorno del 66esimo compleanno di Robert Smith, i Cure hanno annunciato l’uscita di Mixes of a Lost World. Come lascia intendere il titolo, è un album di remix delle canzoni dell’ultimo disco della band Songs of a Lost World.

Uscirà il 13 giugno e contiene 24 remix, da Four Tet a Paul Oakenfold passando per Orbital, Daniel Avery, Mura Masa, Trentemøller, Chino Moreno, Mogwai, Twilight Sad, 65daysofstatic. Il ricavato andrà a War Child UK, l’organizzazione che si occupa di tutelare i diritti dei bambini in zone di guerra.

Il progetto è nato dopo Natale, ha detto Smith, quando ha ricevuto «un paio di remix che non avevo chiesto» e che gli sono piaciuti. I primi due estratti sono Alone (Four Tet Remix) e I Can Never Say Goodbye (Paul Oakenfold “Cinematic” Remix).

The Cure — Alone [Four Tet Remix]

I Cure, ha detto Smith, hanno un rapporto di lunga durata con la musica dance. «Volevo sentire come suonava il disco reinterpretato da altri. Questa curiosità si è tradotta in un favoloso viaggio attraverso le otto canzoni da parte di 24 meravigliosi artisti e remixer, il risultato va oltre ogni aspettativa».

In autunno, Smith aveva detto che i Cure sarebbero tornati on the road nel 2025 e aveva parlato di tre album della band in lavorazione, di cui uno sostanzialmente finito.

La tracklist dell’edizione deluxe su tre CD:

Disc 1

1. “I Can Never Say Goodbye” (Paul Oakenfold Cinematic Remix)

2. “Endsong” (Orbital Remix)

3. “Drone:Nodrone” (Daniel Avery Remix)

4. “All I Ever Am” (meera Remix)

5. “A Fragile Thing” (Âme Remix)

6. “And Nothing Is Forever” (Danny Briottet & Rico Conning Remix)

7. “Warsong” (Daybreakers Remix)

8. “Alone” (Four Tet Remix)

Disc 2

1. “I Can Never Say Goodbye” (Mental Overdrive Remix)

2. “And Nothing Is Forever” (Cosmodelica Electric Eden Remix)

3. “A Fragile Thing” (Sally C Remix)

4. “Endsong” (Gregor Tresher Remix)

5. “Warsong” (Omid 16B Remix)

6. “Drone:Nodrone” (Anja Schneider Remix)

7. “Alone” (Shanti Celeste ‘February Blues’ Remix)

8. “All I Ever Am” (Mura Masa Remix)

Disc 3

1. “I Can Never Say Goodbye” (Craven Faults Rework)

2. “Drone:Nodrone” (JoyCut ‘Anti-Gravitational’ Remix)

3. “And Nothing Is Forever” (Trentemøller Rework)

4. “Warsong” (Chino Moreno Remix)

5. “Alone” (Ex-Easter Island Head Remix)

6. “All I Ever Am” (65daysofstatic Remix)

7. “A Fragile Thing” (The Twilight Sad Remix)

8. “Endsong” (Mogwai Remix)