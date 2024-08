Robert Fripp e Toyah Willcox hanno pubblicato la loro versione dal vivo di ‘Enter Sandman’ dei Metallica

«Vi portiamo indietro nel tempo a una band che ci ha fatto impazzire. Questi sono i Metallica!».

Così Toyah Willcox introduce la versione di Enter Sandman dal vivo con Robert Fripp all’Isle of Wight Festival di quest’anno. La coppia l’ha pubblicata ieri come parte della serie di cover della domenica ambientate di solito nella cucina di casa.

In questa intervista Fripp e Willcox raccontano com’è nata l’idea delle cover durante il lockdown. Faceva parte della serie di interpetazioni casalinghe per voce e chitarra anche Enter Sandman, cantata da Toyah sulla cyclette e ora rimossa.

«Volevo far ridere mio marito. E ho pensato alla cyclette perché durante il lockdown i video online di chi fa esercizio fisico sono diventati popolari. L’idea era: eccoci qua, siamo entertainer, facciamo esercizio e intanto cantiamo e suoniamo come se fossimo su un palco. E in più, mi sono tolta il reggiseno per far ridere mio marito, un gesto innocente che le luci hanno trasformato in qualcosa d’altro. Ho mandato il video al mio team chiedendo se lo trovassero in qualche modo disturbante o sbagliato. E loro, che sono tutti maschi, hanno detto: oh no no, ci piace un sacco».