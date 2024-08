L’omaggio dei Metallica al fan morto nel pit durante un concerto

«Venerdì sera, 23 agosto, durante il concerto a Edmonton abbiamo perso un membro della famiglia dei Metallica».

Inizia così il post che i Metallica hanno dedicato a un fan, chiamato Lorne e soprannominato Vichingo, morto nel pit durante lo show al Commonwealth Stadium di Edmonton, in Canada.

«È morto a causa delle sue condizioni di salute. Ha lasciato il suo corpo per affrontare la prossima avventura. È triste quando accade, ma ci commuove pensare che abbia passato un po’ del suo ultimo tempo sulla Terra con noi, speriamo in modo felice. Le nostre condoglianze alla famiglia e agli amici di Lorne “Viking”. Con amore e rispetto, Metallica».

Non sono note le cause precise della morte. In un post su Facebook un’amica, da cui i Metallica hanno preso la foto, racconta che Lorne è stato portato fuori dal cosiddetto snake pit in barella e che gli è stata praticato senza successo una rianimazione cardiopolmonare. «Era un’anima gentile. Lo chiamavamo tutti Vichingo. Ci mancherà terribilmente tanto. Per favore, mettete su un pezzo dei Metallica e fate un brindisi al Vichingo».