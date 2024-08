C’è un’asta di beneficenza per andare a cena con James Hetfield: l’offerta minima è 31.000 dollari

Un’asta di beneficenza per permettere a un fan dei Metallica di “comprare” una cena con James Hetfield: questa l’idea per supportare la no-profit americana Adaptive Sports Foundation, che promuove l’attività sportiva delle persone con neurodiversità, difficoltà cognitive, malattie croniche e problemi fisici di vario genere.

Le regole sono semplici: in primis bisogna vincere l’asta, il che significa, a oggi, fare un’offerta di almeno 31.000 dollari. Poi, in caso di vittoria, bisognerà recarsi in Colorado, nella città di Denver, scelta in quanto vicina alla residenza di Hetfield. La data della cena dovrà essere fissata entro tre mesi dalla chiusura dell’asta.

Il vincitore potrà portare con sé fino a tre extra. Attenzione però: il conto dell’intero tavolo sarà sempre a carico suo. La cena non potrà durare più di due ore, e nessuna spesa di viaggio sarà coperta. In ogni caso, chi si aggiudicherà il premio potrà fare una foto con il frontman dei Metallica e anche portare un oggetto da far firmare.

L’offerta da battere è al momento di 28.500 dollari, cifra a cui si è giunti dopo solo 21 “alzate di mano”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale dell’asta.