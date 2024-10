Oasis, altre date, altro continente

Quattro giorni fa gli Oasis hanno annunciato le prime date extraeuropee del loro tour del 2025, negli Stati Uniti e in Messico. Date che sono aumentate poco dopo vista la «richiesta fenomenale» di biglietti, che è un po’ il leitmotiv della comunicazione di una reunion richiestissima.

Ora Rolling Stone Australia ha rivelato in esclusiva grazie a «fonti ben introdotte» che la band di Liam e Noel Gallagher sarà in Australia fra un anno per almeno due concerti.

Si esibiranno il 31 ottobre al Marvel Stadium di Melbourne e il 7 novembre all’Accor Stadium di Sydney. I due show sono separati da una settimana: se la vendita dei biglietti dovesse andare bene com’è andata in Europa e negli Stati Uniti, è probabile che altre date vengano annunciate.

Le date australiane devono ancora essere confermate ufficialmente. Si sa invece a proposito di quelle americane che non verrà usato il sistema del dynamic pricing utilizzato per quelle inglesi perché, come recita un comunicato del management degli Oasis, in una situazione in cui c’è «una richiesta senza precedenti abbinata a una tecnologia non in grado di gestire tale domanda», il sistema dei prezzi dinamici diventa «meno efficace e può portare a esperienze inaccettabili per i fan».

Gli Oasis hanno detto fin da subito che quelle annunciate ad agosto saranno le uniche date in Europa nel 2025. E l’anno dopo? Indiscrezioni parlano di trattative aperte per portare nel 2026 gli Oasis a Milano oppure a Roma, in quest’ultimo caso al Circo Massimo o all’Olimpico. La volontà c’è. «Nel 2026» ha detto a Fanpage Alessandro Onorato, assessore ai Grandi eventi della capitale «gli Oasis potrebbero portare il tour in Europa. E sì, noi ci siamo candidati per ospitarli a Roma».