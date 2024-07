Mahmood, in esclusiva il backstage di ‘Ra Ta Ta’

È uno dei singoli dell’estate: Ra Ta Ta di Mahmood segna il ritorno della popstar dopo il successo di Tuta Gold (brano più venduto del 2024) e del disco Nei letti degli altri. In esclusiva vi mostriamo il backstage del video, per la regia di Attilio Cusani e di Mahmood, prodotto da Borotalco.tv in collaborazione con +216/Capsul. Girato in Tunisia, i protagonisti sono ragazzi e ragazze di tutte le età che alternano le loro giornate fra momenti di noia e scene di aggregazione. Viaggi in motorino e ritrovi serali, con le luci della città a fare da sfondo e la speranza di poter creare insieme nuovi orizzonti. Per vedere cosa è successo dietro le quinte, cliccate qui sopra.

Intanto procede il tour di Mahmood, le date:

PALAZZETTI

21 ottobre 2024 – Milano, Forum di Milano SOLD OUT

22 ottobre 2024 – Milano, Forum di Milano

25 ottobre 2024 – Firenze, Nelson Mandela Forum

27 ottobre 2024 – Roma, Palazzo dello Sport

31 ottobre 2024 – Napoli, Palapartenope

CALENDARIO “SUMMER TOUR 2024”

3 luglio 2024 – Termoli (CB) – Arena del Mare 42° 15°

5 luglio 2024 – Perugia – L’Umbria Che Spacca – Giardini del Frontone SOLD OUT 8 luglio 2024 – Marostica (VI) – Marostica Summer Festival Volksbank – Piazza Castello

11 luglio 2024 – Mantova – Mantova Summer Festival – Piazza Sordello

13 luglio 2024 – Genova – Live in Genova Festival – Porto Antico

19 luglio 2024 – Bologna – Sequoie Music Park – Parco Caserme Rosse SOLD OUT

20 luglio 2024 – Cervere (CN) – Anima Festival – Anfiteatro dell’Anima SOLD OUT

27 luglio 2024 – Benevento – Arena Musa

30 luglio 2024 – Sottomarina di Chioggia (VE) – Sottomarina Sound Beach

12 agosto 2024 – Lignano Sabbiadoro (UD) – Sunset Festival – Arena Alpe Adria

14 agosto 2024 – Forte dei Marmi (LU) – Bertelli Live – Villa Bertelli

18 agosto 2024 – Gallipoli (LE) – Oversound Music Festival – Parco Gondar/Pineta

20 agosto 2024 – Catania – Sotto il Vulcano Fest – Villa Bellini

21 agosto 2024 – Palermo – Teatro di Verdura SOLD OUT

23 agosto 2024 – Roccella Jonica (RC) – Roccella Summer Festival – Teatro al Castello

24 agosto 2024 – Cirò Marina (KR) – Krimi Sound – Mercati Saraceni

31 agosto 2024 – Torino – Todays Festival NUOVA DATA