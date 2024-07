La Romania è troppo pericolosa per Nicki Minaj, cancellato il concerto a Bucarest

Nicki Minaj ha cancellato un concerto a Bucarest, in Romania, per ragioni di sicurezza. La cantante americana, che è in tour in Europa (qui il report del concerto che ha tenuto pochi giorni fa a Milano), ha annunciato ieri, il giorno stesso del concerto, che non sarebbe apparsa al Saga Festival.

«Per motivi che hanno a che fare con il benessere mio e del mio team, la mia security mi ha consigliato di non andare al festival in Romania di stasera a causa di problemi di sicurezza legati alle proteste nella zona. Mi auguro di incontrarvi tutti quanti in un’altra occasione. In quanto madre, devo assicurarmi di prendere le giuste decisioni per tornare a casa da mio figlio e far sì che i membri del mio team possano tornare dalle loro famiglie. La cosa da non fare sarebbe non prestare ascolto al consiglio della security. Vi amo e vi ringrazio per la vostra comprensione e il vostro sostegno».

Out of concern for the well-being of our team and myself, I have been advised by my security detail not to travel to Romania’s festival tonight due to safety concerns regarding protests in the area. I look forward to seeing you all at another time. As a mom, I have to make sure… — Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) July 7, 2024

Finora nessuno è riuscito a capire quali possano essere le proteste talmente pericolose da mettere in pericolo la vita della cantante e del suo team. «Questa cosa non ha a che fare col festival e va oltre i nostri poteri», si legge in un comunicato degli organizzatori del Saga. L’unica manifestazione di cui si ha notizia è quella che si svolge stamattina, quindi il giorno dopo il concerto, nel centro di Bucarest contro «le misure fiscali oppressive».

In ogni caso, Minaj si dice «emozionata all’idea di ritorvare i miei fan questo venerdì a Londra per un altro show da headliner molto speciale al Wireless Festival» e poche ore dopo l’annuncio ha postato su X una serie di immagini di Chucky la bambola assassina, senza alcun commento.

Sabato al Malahide Castle di Dublino, il pubblico ha protestato per avere dovuto aspettare sotto la pioggia la cantante in ritardo di un’ora e mezza, riporta tra i tanti Irish Independent. Si è poi esibita per soli 45 minuti: si sapeva, infatti, che il concerto doveva per forza finire alle 22:30 e che un eventuale ritardo avrebbe provocato la fine anticipata dello show.

Anche a Milano la rapper è arrivata con oltre un’ora e mezza di ritardo. A maggio il concerto a Manchester era stato rimandato la sera stessa, col pubblico già pronto, a causa dell’arresto di Minaj all’aeroporto di Amsterdam per possesso di sostanze stupefacenti. Il concerto previsto nella capitale olandese è stato poi cancellato.