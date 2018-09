Cardi B e Nicki Minaj, sfiorata la rissa a un party newyorkese

Nicki Minaj e Cardi B sono state coinvolte in una rissa durante una festa per la settimana della moda di New York.

Il party di Harper’s Bazaar, Icon, è finito bruscamente quando le due sono state coinvolte in uno scambio acceso che è quasi arrivato alle botte.

La rissa è iniziata dopo che Cardi B si sarebbe avvicinata a Minaj per “le bugie che Nicki stava diffondendo”, secondo TMZ. Successivamente, Cardi B è stata presumibilmente bloccata con il gomito da una guardia di sicurezza prima di lanciare una scarpa a Minaj, che pare sia uscita dell’incidente illesa. Minaj non ha ancora rilasciato una dichiarazione.

Mentre Cardi è stata scortata fuori a piedi nudi, un bernoccolo era visibile sopra l’occhio. L’incidente è stato catturato in video, dove si sente Cardi B gridare ripetutamente “b**** vieni qui” alla Minaj, con la sicurezza che cerca cercando di interrompere la discussione. Variety ha anche confermato che si tratta proprio di Cardi B e Minaj.

Nel frattempo Cardi B ha pubblicato su Instagram l’incidente, scrivendo: “Ho lasciato perdere un sacco di stronzate! Ho lasciato che mi diffamassi, che dicessi balle sul mio conto. Hai minacciato altri artisti del settore”.

“Ti ho parlato di persona una, due volte, e ogni volta che hai smesso di rispondere!! Ma quando parli di mia figlia, scegli di fare commenti su di me come madre, sulle mia capacità di prendermi cura di lei, va tutto a monte!!”. Nel frattempo, Minaj ha pubblicato una sua foto sui social media.

Le due sono protagoniste da tempo di questo dissing, qualcosa che non avrebbero affrontato nella loro collaborazione con i Migos, Motor Sport.

In seguito alla speculazione da parte dei fan che Cardi e Minaj si stavano prendendo di mira, entrambe inizialmente avevano smentito la cosa.

“È così fastidioso”, ha detto recentemente a Cardi B a Complex. “Sento che la gente non sarebbe soddisfatta nemmeno se Nicki e io limonassimo … È come se volessero quel dramma.”

“Verissimo”, ha twittato Minaj in risposta. “Anche se limonassimo non sarebbe abbastanza”.