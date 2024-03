“Mi hanno detto che la tua f*ca è di bassa qualità”, Cardi B contro Nicki Minaj in ‘Miami (Freestyle)’

Non c’è pace nel lunghissimo beef tra Cardi B e Nicki Minaj, iniziato oramai nel lontano 2017 (ai tempi del video del remix di Motorsport dei Migos a cui collaborarono entrambe senza però volersi mai incontrare) e concretizzatosi nella storica rissa del 2018 e che negli scorsi mesi ha coinvolto anche i rispettivi mariti, Offset e Kenneth Petty, con quest’ultimo condannato agli arresti sociali per violazione della libertà vigilata dopo aver postato online un video in cui girava per New York alla minacciosa ricerca del rivale. Petty inoltre negli ultimi mesi è stato il fulcro di un altro dissing, quello tra una cara amica-collega di Cardi, Megan Thee Stallion, e la solita Nicki, sviluppatosi nei brani Hiss e Big Foot.

Cardi B oggi ha pubblicato Miami (Freestyle), il secondo freestyle dopo Like What (uscito a inizio marzo), in cui attacca direttamente la rivale. Miami è un brano che punta dritta al sodo in cui la rapper reclama il suo ruolo da regina della scena, sparando rime contro le donne della scena. Naturalmente, però, Nicki – qui sempre nominata come ‘bitch’ o ‘ho’ – è la referente principale sin dalla prima rima “Me contro di te, sai chi scelgono, tra una cheap e una che vale anche tu sai la differenza”, una risposta a Big Difference, brano della Minaj presente nel suo ultimo disco Pink Friday 2.

Poi, come in Like What, Cardi ripete il suo stupore nel vedere le sue due rivali – Nicki e Jt – collaborare: “Vedo le mie rivali fare squadra e penso ‘Ma che cazzo’”?, e ancora ‘Troie, quando è troppo è troppo”. E poi ancora un riferimento diretto ad un brano di Nicki, Regular Degular, “La mia gang si è scopata la tua fica, hanno detto che è di bassa qualità”, e una stoccata finale che riepiloga questo lungo beef: “Non puoi competere a botte, non puoi competere nella moda, non puoi competere coi soldi”.

Per ora Nicki non ha risposto, ma immaginiamo stia già scrivendo le sue rime.