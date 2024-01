Nicki Minaj contro Megan Thee Stallion: «Perché menti giurando su tua madre morta?»

Nicki Minaj ha preso molto sul personale una rima dell’ultimo singolo di Megan Thee Stallion, Hiss, uscito lo scorso venerdì. La barra della discordia -“These hose don’t be mad at Megan, these hoes mad at Megan’s Law” (“queste puttane non sono arrabbiate con Megan, queste puttane sono arrabbiate con la legge di Megan”) – è un riferimento alla legge di Megan che negli Stati Uniti obbliga i molestatori sessuali ad apparire su di un registro. Nicki – che è sposata con Kenneth Petty, condannato a metà anni ’90 a 4 anni di carcere per tentato stupro e nuovamente costretto ad un anno di domiciliari nel 2021 per non aver firmato il suddetto registro in California – ha quindi pensato che Megan Thee Stallion avesse scelto lei come target e ha risposto con una traccia dissing, Big Foot.

In un brano che sin dalla prima rima fa diretto riferimento alla rivale, Nicki ha deciso di attaccare a tutto campo accusando Megan di far uso di ghost writer, di aver tentato di rubargli il flow, di aver mentito sulla liposuzione, di essere un’alcolista, di essere stata sbattuta fuori da un party di Kylie Jenner, di essersi rifatta il naso, di andare a letto con gli uomini delle amiche, di aver detto il falso giurando sulla propria madre defunta durante uno show televisivo. E poi – tornando al gioco di parole del titolo Big Foot che fa riferimento sia alla stazza di Megan, paragonata per questo a quella di Big Foot, il mostro mitologico del folklore americano, sia al “piede grosso” della rapper che è stata ferita con un colpo di pistola proprio su di un piede da parte del rapper Tory Lanez – la Minaj ha voluto dir la sua sulla sparatoria accusando Megan di aver mentito per soldi (“Ma fottiti, ti hanno sparato e non hai nemmeno una cicatrice?”) nonostante Lanez sia stato trovato colpevole e stia scontando dieci anni di carcere per l’accaduto.

Infine, nello spoken word che conclude il pezzo, Nicki – confermando quanto annunciato in un post su X – minaccia Megan di rendere pubbliche altri 4 brani dissing nel caso in cui la rapper non si scusasse o negasse qualsiasi accusa mossa all’interno di Big Foot. “Troia, le cose su cui hai mentito, pure tirando in mezzo tua madre, non vuoi che escano vero? Visto che pensi sia divertente parlare delle altre famiglie, inizio anche io”.