La nuova risposta di Piotta al Premio Tenco: una cover di ‘Vedrai vedrai’

Piotta ha pubblicato una nuova risposta alla vicenda che aveva visto escluso dalla lizza per l’assegnazione di una Targa Tenco il suo ultimo album, ‘Na notte infame: una cover di Vedrai vedrai di Luigi Tenco, brano contenuto nel terzo, omonimo album del cantautore (del 1966). E su Instagram ha condiviso la notizia con una caption dai chiari destinatari: «Ecco la miglior risposta, la musica».

La cinquantesima edizione del Premio Tenco è alle porte: giovedì 17, venerdì 18 e sabato 19 ottobre si terranno le serate di premiazione al teatro Ariston di Sanremo, con la consegna delle Targhe Tenco. Queste ultime vengono assegnate in sei diverse categorie: Migliore album in assoluto, Migliore canzone singola, Migliore album di interprete, Migliore album in dialetto, Migliore album opera prima, Produttore artistico del migliore album a progetto (per un riassunto di come funzionano le votazioni, qui).

Attorno a una di queste categorie, nei mesi scorsi si erano addensate alcune polemiche che avevano coinvolto il Piotta (al secolo Tommaso Zanello), l’Accademia della Crusca e, naturalmente, il Premio stesso. La disputa era relativa alla Targa assegnata per il Migliore album in dialetto dopo che il musicista (e il suo ultimo album ‘Na notte infame) era stato escluso della rosa finale dei cinque candidati a ricevere il riconoscimento.

La motivazione per l’esclusione da parte del Premio Tenco – che non controlla preventivamente le autocandidature degli artisti e dei loro staff, ma solo al momento di definire la cinquina – era stata legata al numero di brani “effettivamente” in romanesco, dialetto di riferimento del Piotta. In una dichiarazione ufficiale, il Premio aveva detto che «un solo brano su undici è in dialetto romanesco (Lella…e poi), sette canzoni sono in italiano standard (Ognuno con un se, Lode a Dio, Ode romana, Io non ho paura, Se se se se, Figli di un temporale, L’amore cos’è) e tre testi (‘Na notte infame, Professore, Serpico) contengono sporadici tratti classificabili come dialettali inseriti all’interno di un testo in italiano».

A questo punto, nella vicenda era intervenuta l’Accademia della Crusca nelle vesti del suo Presidente, Paolo D’Achille. Il quale, in un primo momento, aveva dato ragione al Piotta, dicendo che non era semplice definire il confine tra ciò che dialetto è o non è. Salvo poi confermare di aver parlato per termini generali, non avendo infatti ascoltato l’album dell’artista.

L’Ansa ha riportato una dichiarazione della famiglia Tenco per voce della nipote Patrizia: «Ci ha fatto piacere ascoltare la nuova versione di Vedrai vedrai realizzata da Piotta. Un’interpretazione per noi inusuale, ma al tempo stesso emozionante. Una scelta che dimostra quanto Luigi sia ancora amato dai giovani. All’epoca le canzoni erano canzonette nelle quali amore faceva rima con cuore e con fiore. Quando Luigi, per esempio, scrisse “mi sono innamorato di te perché non avevo niente da fare” rivoluzionò la canzone italiana e lo fece anche su temi sociali di grande importanza e ora più che mai attuali. Abbracciamo Piotta per questo emozionante tributo, che porta avanti il grande patrimonio artistico e umano che Luigi ha lasciato a tutti noi».