Jovanotti presenta la sua nuova band: c’è Saturnino, ma anche una new entry alla chitarra

Saranno ben 13 persone, tra musicisti e coristi, a accompagnare Lorenzo Jovanotti nel tour de Il corpo umano, il nuovo album dell’artista in uscita il 31 gennaio, sedicesimo di inediti in carriera.

L’annuncio è arrivato dallo stesso Lorenzo dal “ritiro” al Grand Hotel Castrocaro dove lui e la sua band stanno preparando il nuovo spettacolo che partirà ufficialmente il 4 marzo dalla Vitrifrigo Arena di Pesaro per poi raggiungere Milano, Zurigo, Firenze, Bologna, Torino, Roma e Verona. E a presentarla è proprio lui: «Questa è la mia band di quest’anno, fidatevi vi farà impazzire».

Una band di Jovanotti non può che partire dal suo braccio destro, Saturnino Celani al basso («in gran forma con un muro di ampli rosa»). Alla chitarra, invece, una sorpresa: Adriano Viterbini, già Bud Spencer Blues Explosion e I Hate My Village («è tra i migliori e più avventurosi chitarristi al mondo»). Le tastiere saranno affidate a Christian ‘Noochie’ Rigan («il top del top») e Franco Santarnecchi. Alla batteria Carmine Landonfi, che Jovanotti ha conosciuto sentendolo suonare a un suo Jova Beach Party. Alle percussioni, Leonardo Di Angilla e Kalifa Kone, mentre ai fiati Gianluca Petrella, Camilla Rolando e il sax di Sophia Tomelleri.

«Era da un po’ che sognavo di fare un tour con delle voci intorno a me, un “coro” di solisti», aggiunge Jovanotti nel suo post presentando «il trio che porta nei miei pezzi una linfa tutta nuova» formato da Moris Pradella (che suonerà anche la seconda chitarra), Micol Touadi e Jennifer Vargas.

Ora la band finirà le prove con la scaletta («da 42 anni la mia principale occupazione») per poi passare alla scrittura delle luci e della parte visual dello show e poi spostarsi in un Palasport a metà febbraio per le prove generali. «La mia intenzione é di portare in giro uno spettacolo soprattutto entusiasmante, divertente e musicalmente vivisssimo, tutto suonato dal vivo, con un repertorio di pezzi che sono nelle nostre vite e qualcosa di nuovo, che vi stupirà».