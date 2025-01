Da ‘Celentano’ a ‘Montecristo’, ecco le 15 canzoni di ‘Il corpo umano’ di Lorenzo Jovanotti

Lorenzo Jovanotti ha diffuso con un post su Instagram la track list di Il corpo umano vol. 1, l’album che pubblicherà il 31 gennaio.

Oltre ai primi due singoli usciti finora Montecristo e Fuorionda, che aprono il lavoro, nel disco ci sono altri 13 pezzi.

Jovanotti sarà ospite della prima serata di Sanremo 2025, martedì 11 febbraio. «Ho aspettato a dare l’ok definitivo perché come dice Pippo “Sanremo è Sanremo” e vorrei portare qualcosa che considero bello per quella grande occasione, qualcosa che mi emozioni e mi diverta a progettare. Sono felice di andare, faremo una cosa unica, ma non vi dico nulla, la stiamo mettendo a punto in questi giorni».

«Conosco Carlo da tanto, lo ascoltavo alla radio quando io ero un giovanissimo dj estivo nella radio di Cortona e lui era già una voce nota a tutta la Toscana dalla radio di Firenze dove aveva il suo programma. Sanremo é la festa della musica italiana e sono onorato per questo invito che coincide con un periodo per me bellissimo di ritorno sul palco e con l’uscita di nuove canzoni (ma non vado a fare la “promozione” , vado a fare musica e spettacolo, Carlo mi ha dato carta bianca, e lo ringrazio)».

La track list di Il corpo umano vol. 1 (qui la copertina):

1. Montecristo

2. Fuorionda

3. Un mondo a parte

4. Senza se e senza ma

5. La mia gente

6. Le foglie di te

7. Grande da far paura

8. Innamorati e liberi

9. Universo

10. 101

11. Lo scimpanzé

12. L’aeroplano

13. La grande emozione

14. Celentano

15. Il corpo umano