Jovanotti: «Dedicheremo i concerti a Roma a una delle parole che Papa Francesco ha pronunciato più spesso: gioia»

Teoricamente non è una notizia: Lorenzo Jovanotti farà gli otto concerti previsti al Palazzo dello Sport di Roma, il primo dei quali si terrà questa sera (altre quattro date sono previste nella seconda metà di maggio). Lo è diventata dopo la morte di Papa Francesco.

La conferma dei concerti è arrivata stamattina in una storia di Instagram di Lorenzo: «Tutta la squadra di PalaJova è arrivata a Roma ieri mattina e come tutti abbiamo appreso in diretta la notizia della morte di Papa Francesco. Suoneremo a Roma a partire da stasera. Moltissimi hanno programmato da tempo di partecipare a questi concerti, in molti arrivando a Roma da lontano. Suoneremo e realizzeremo i concerti romani con tutto il nostro slancio e la nostra passione di sempre».

«Volevamo bene a Francesco e soprattutto lui ne voleva a noi tutti 9 miliardi di abitanti del mondo, ce lo ha ripetuto ogni giorno del suo pontificato», scrive Lorenzo il cui padre, com’è noto, mera membro del Corpo della gendarmeria del Vaticano. «La sua presenza è stata un dono per tutti, non lo dimenticheremo. Dedicheremo i nostri spettacoli a una delle parole che Papa Francesco ha pronunciato più spesso: gioia».

Gli altri concerti sono previsti il 23, 25, 26, 28 e 29 aprile e l’1 e il 2 maggio. I funerali di Bergoglio si terranno sabato 26. Per ora non ci sono notizie da parte della prefettura di Roma circa la necessità di rimandare uno o più concerti per ottimizzare la distribuzione di forze dell’ordine e mezzi di soccorso.