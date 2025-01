Sanremo 2025, Jovanotti sarà super ospite della prima serata

Aggiornamento delle 20.30

L’annuncio è arrivato, Jovanotti sarà al Festival martedì 11 febbraio. Ma sono state smentite le indiscrezioni circolate oggi su una sua possibile co-conduzione: Jova infatti sarà super-ospite della serata inaugurale. Lo ha detto in diretta al Tg1 Carlo Conti.

Quando la scorsa settimana Carlo Conti aveva rivelato al Tg1 i nomi dei co-conduttori e delle co-conduttrici del Festival mancavano solamente chi lo avrebbe affiancato durante la prima serata. «Sto cercando di convincere due amici a raggiungermi», aveva spiegato. Tutti avevano pensato ai soliti Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello, sodali da una vita del conduttore e direttore artistico di Sanremo. E invece.

Secondo Il Messaggero, e Dagospia saranno Gerry Scotti e Jovanotti ad affiancare Conti nell’esordio del Festival martedì 11 febbraio. L’annuncio potrebbe arrivare già questa sera al Tg1 delle 20, scrive sempre Il Messaggero.

Se per Scotti sarà un debutto assoluto sul palco dell’Ariston – e la sua presenza farebbe parte del “patto di non belligeranza” tra la Rai e Mediaset –, per Jovanotti si tratta di un ritorno dopo il sodalizio con Gianni Morandi, per il quale nel 2022 scrisse Apri tutte le porte e che affiancò anche nella serata delle cover con un medley dei loro successi. Nel 2008 invece Lorenzo fu a Sanremo come superospite, mentre la sua unica partecipazione in gara risale al 1989 con Vasco.