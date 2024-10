Joni Mitchell, Elton John, Brandi Carlile, Chappell Roan e amici: il video del backstage più bello del mondo

Un posto dove avremmo voluto essere: il backstage della Joni Jam all’Hollywood Bowl dove nel weekend Joni Mitchell ha tenuto due concerti diretti come sempre da Brandi Carlile, che è ormai diventata la sua più fedele collaboratrice e anche un po’ motivatrice, avendola aiutata con le jam a casa sua a riprendersi dalla malattia e tornare sul palco a Newport.

A questo link trovate la recensione della prima delle sue serate, concerti non tradizionali pieni di ospiti. Stanotte, Carlile ha pubblicato un video del backstage in cui lei, Mitchell, Elton, Chappell Roan, Lucy Dacus, Allison Russell, Blake Mills e Tim Hanseroth suonano e cantano I’m Still Standing di John, da tempo rivisitata ed entrata nel repertorio della cantautrice.

È una di quelle cose che risollevano l’umore:

Carlile ha anche pubblicato una foto sempre del backstage con quella che chiama scherzosamente «gay mafia»: