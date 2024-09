Jon Bon Jovi ha salvato la vita a una donna mentre stava girando un video a Nashville

È successo martedì sera a Nashville, Tennessee: Jon Bon Jovi ha aiutato a salvare la vita di una donna mentre si trovava sul ponte della città per girare un video musicale.

Secondo il Dipartimento di Polizia Metropolitana locale, il musicista ha contribuito a persuadere una donna, che ha preferito non identificarsi, a scendere dal bordo del ponte pedonale John Seigenthaler, che attraversa il fiume Cumberland, portandola in salvo. «Ci vuole l’impegno di tutti noi per mantenere la sicurezza reciproca», ha detto il capo della polizia John Drake in una dichiarazione pubblicata sui social media.

In un video pubblicato dalle autorità si vede Bon Jovi intento a filmare un video sul ponte insieme a una troupe. Alla vista della donna, il cantante ferma tutto e, insieme a un’altra persona, si dirige verso di lei, parlandole e convincendola a farsi aiutare. Nel filmato, Bon Jovi abbraccia poi la donna e i due si dirigono insieme fuori dal campo della telecamera, insieme al resto della crew.

Non è la prima volta che Bon Jovi si dimostra attento agli altri: nel 2006 aveva fondato la JBJ Soul Foundation con lo scopo di aiutare le persone senza fissa dimora, affamate o in stato di povertà in tutti gli Stati Uniti attraverso programmi per fornire loro cibo, alloggi a prezzi accessibili, servizi sociali e formazione lavorativa.

«Da quando ho fondato la JBJ Soul Foundation e le JBJ Soul Kitchens, circa due decenni fa, vedo in prima persona l’impatto del lavoro di comunità e senza scopo di lucro», così ha detto Jon Bon Jovi in una dichiarazione recente. «Ne sono convinto, lo so: aiutare la propria comunità è aiutare noi stessi».

Da Rolling Stone US