John Lydon ha annunciato un nuovo tour “parlato” per il 2025 (e l’Italia non c’è)

«Potrebbe essere una merda. Io potrei essere una merda. Sono mancino. John Lydon o John Rotten».

L’ex Sex Pistol descrive così il suo tour “parlato”, I Could be Wrong, I Could Be Right, durante il quale sale sul palco per fornire un racconto «non addomesticato, a braccio e privo di censura». Tema della narrazione: apparentemente tutto quello che passa per il testa dell’artista.

Lo show non è “nuovo”. Creato negli anni scorsi, nel 2024 Lydon si è già esibito in una serie di date, tenutesi a partire da maggio. Le quali, secondo le dichiarazioni ufficiali del suo ufficio stampa, sarebbero state accolte da una grande richiesta di biglietti.

Si è quindi deciso di replicare nel 2025, con date annunciate per il Regno Unito e l’Irlanda (per ora niente Italia). Questa volta, il focus dello spettacolo saranno «i Sex Pistols, i Public Image Limited (PiL), l’arte di Lydon e la sua storia». Il tutto durante «serate informali fatte di conversazione e domande del pubblico».

I biglietti saranno disponibili dalle 10:00 di domani, 6 settembre.

Ecco le date del tour:

SETTEMBRE 2025

10 – Dundalk – An Tain Arts Centre

11 – Cavan – Town Hall Arts Centre

12 – Ballybofey – Balor Theatre

13 – Dublin – The Complex

19 – Leeds – City Varieties

20 – Nelson – Muni

22 – Isle Of Man – Gaiety Theatre

24 – Ilkley – King’s Hall

25 – Hull – City Hall

26 – Scunthorpe – Bath Halls

27 – Lytham St Annes – Lowther Pavilion

28 – Stockport – Forum