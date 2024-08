Il video degli Hard Quartet è un remake di ‘Waiting on a Friend’ dei Rolling Stones

Si chiamano Hard Quartet e sono un gruppo o supergruppo come si usa dire in questi casi formato da Stephen Malkmus dei Pavement, Matt Sweeney, Jim White, Emmett Kelly.

Il 4 ottobre pubblicheranno il loro album The Hard Quartet, anticipato oggi dal video del secondo singolo Rio’s Song, dedicato all’attore Rio Hackford (alcune settimane fa era uscito il primo singolo Earth Hater).

«Il video» dice la band in un comunicato stampa, «è un omaggio al rock di strada in un caldo pomeriggio e al divertirsi con gli amici di una vita nel centro di New York. Il regista Jared Sherbert lo ha girato in stile guerrilla a St Mark’s Place e all’International Bar il 15 luglio 2024. Il video presenta artisti locali di New York, musicisti, attivisti, skaters e icone care alla band».

Loro non lo dicono, ma si tratta in realtà di un remake quasi fotogramma per fotogramma del video girato dai Rolling Stones per Waiting on a Friend, da Tattoo You, con Matt Sweeney nei panni di Mick Jagger e Stephen Malkmus in quelli di Keith Richards. Non solo: la facciata dell’edificio nelle prime scene vi dice qualcosa? Sì, è quella della copertina di Physical Graffiti dei Led Zeppelin, dove peraltro pare Sweeney abbia davvero vissuto.

I due video:

The Hard Quartet - "Rio's Song" (Official Music Video)

Watch this video on YouTube