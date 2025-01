Mick Jagger ricorda Marianne Faithfull: «Un’amica fantastica, una cantante bravissima»

Ieri si è spenta a 78 anni Marianne Faithfull. Poco dopo l’annuncio Mick Jagger ha dedicato un pensiero a quella che è stata la sua compagna dal 1966 al 1970, nonché dichiarata musa per molti brani dei Rolling Stones.

«Sono davvero triste della notizia della morte di Marianne Faithfull», ha scritto il leader degli Stones sui propri social postando una foto d’epoca della coppia. «Per molto tempo è stata gran parte della mia vita. Era un’amica fantastica, una bravissima cantante e un’attrice incredibile. Mick Jagger ha poi concluso: «Sarà ricordata per sempre».

I social dei Rolling Stones hanno invece reso omaggio con un video di As Tears Go By) con la dedica: «Per Marianne». Al coro si è unito anche Keith Richards («sono così triste, mi mancherà!»), seguito a ruota da Ronnie Wood («mi mancherà da morire»).