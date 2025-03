È uscita la prima canzone postuma di Marianne Faithfull, scomparsa a fine gennaio a 78 anni d’età. Si intitola Burning Moonlight e dà il titolo all’EP che uscirà per Record Store Day, il 12 aprile 2025, e che contiene le registrazioni dell’ultimo anno. La versione digitale uscirà il 6 giugno.

Le quattro canzoni di Burning Moonlight sono state registrate nell’ultimo anno di vita della cantante. L’uscita era giù prevista e sarebbe stata annunciata a febbraio se Faithfull non fosse morta.

«Mentre piangiamo la perdita di Marianne, siamo lieti di annunciare la pubblicazione delle canzoni a cui ha lavorato nell’anno precedente la morte», scrive il figlio Nicholas Dunbar. «Marianne viveva per fare musica, era la forza che la muoveva e mai si è fermata. Fino alla fine, non vedeva l’ora di pubblicare questo disco che completa e celebra la sua straordinaria carriera».

Le quattro canzoni mostrano due lati del repertorio di Faithfull, ricollegandosi in particolare agli esordi avvenuti nell’aprile del 1965, quando pubblicò due album simultaneamente: uno più pop, Marianne Faithfull, e uno più folk, Come My Way. Le due facciate dell’EP si ricollegano a queste due facce dell’esordio della cantante: da una parte Burning Moonlight, che si ricollega ai versi di apertura di As Tears Go By (“It is the evening of the day”), e Love Is, dall’altra i traditional Three Kinsmen Bold e She Moved Thru’ The Fair.

«È un buon momento per guardarsi indietro», ha detto Faithfull a proposito del progetto. «Mi aiuta a ricordare le cose che ho fatto. Non posso dire di essere una particolarmente nostalgica, ma mi sto godendo questo periodo di riflessione».