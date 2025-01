È morta Marianne Faithfull, aveva 78 anni

Marianne Faithfull è morta oggi all’età di 78 anni. «È con profonda tristezza che ne annunciamo la morte», si legge in una dichiarazione del rappresentante della artista. «Marianne è morta serenamente a Londra oggi, in compagnia della sua amata famiglia».

Faithfull è diventata una star nel 1964 col suo primo singolo, la ballata As Tears Go By, la prima canzone che Mick Jagger e Keith Richards hanno scritto assieme. Aveva solo 17 anni e una voce delicata e giovane, eppue cantava un testo sul sentirsi esclusa con una convinzione che sarebbe diventata una sua caratteristica. Ha continuato a collezionare successi per tutta la metà degli anni 60, prima di scomparire dai riflettori a causa di problemi di dipendenza, storia che ha raccontato nel testo di Sister Morphine, scritta con Jagger e Richards e parte del repertoio dei Rolling Stones.

È tornata sulle scene nel 1979 con lo sbalorditivo Broken English, un album influenzato da punk e new wave che ne metteva in mostra la nuova visione dark. Canzoni come The Ballad of Lucy Jordan, Guilt e una cover di Working Class Hero di John Lennon si adattavano perfettamente al modo in cui la sua voce era cambiata durante il periodo in cui era stata lontana diventando più profonda.

È la strada che ha seguito nei successivi 40 anni cantando di amore e relazioni su musiche drammatiche. Negli ultimi anni ha registrato canzoni di PJ Harvey, Nick Cave, Roger Waters, Leonard Cohen e Bob Dylan, tra gli altri. Il suo album più recente è Negative Capability del 2018, un capolavoro di fine carriera.

Marianne Faithfull - As Tears Go By (1964) (Stereo / Lyrics)

Watch this video on YouTube

Le controversie hanno messo in ombra quel che ha fatto nei primi anni della sua carriera. Ha avuto una relazione con Jagger dal 1966 al 1970 ed è stata messa alla gogna dalla stampa dopo che la polizia ha fatto irruzione nell’appartamento di Keith Richards in cerca di droga e l’ha trovata nuda, fatta eccezione per una coperta di pelliccia. Era il 1967. Già alla fine del decennio, era senza casa e dipendente dall’eroina. Ha tentato il suicidio dopo la morte del figlio. A metà anni ’80 si è ripulita e ha ridefinito nuovamente il suo stile con Strange Weather, un album jazzato e influenzato dal cabaret che conteneva una nuova versione di As Tears Go By.

Negli ultimi anni, Faithfull ha dovuto combattere contro una serie di problemi di salute. Oltre a una diagnosi di epatite C, nel 2016 è stata in cura per un tumore al seno e due anni dopo si è sottoposta a interventi alla spalla.

Ha rivisitato As Tears Go By più volte. Parlando nel 2014 con Rolling Stone si diceva meravigliata di quanto fosse ancora profonda la canzone. «La canto tutte le sere», diceva. «Penso ancora che sia una bellissima canzone. Sono molto grata che Mick e Keith l’abbiano scritta per me. L’ho capita davvero solo attorno ai 40 anni quando ho realizzato che era una versione di The Lady of Shalott (del poeta Alfred Tennyson, ndr). Mi ha colpito durante uno dei miei momenti di lucidità, quando mi sono ripulita».