Secondo il ‘Times’, i Rolling Stones non suoneranno in Italia nel 2025

I Rolling Stones avrebbero cancellato le possibili date di un tour che li avrebbe portati, quest’anno, a girare l’Europa e il Regno Unito. Questo quanto scrive il quotidiano inglese Times in un articolo pubblicato ieri.

Tra le destinazioni sarebbe stata prevista anche l’Italia: da tempo circolavano voci circa una possibile data all’Olimpico di Roma per la seconda metà di maggio.

Secondo il Times, la decisione sarebbe stata presa per onorare impegni preesistenti, oltre che per alcune difficoltà riguardanti la logistica degli spostamenti per le date originariamente previste, tra cui Parigi, Barcellona, proprio Roma e una serie di quattro concerti allo stadio della squadra di Premier League Tottenham Hotspur di Londra.

Nell’articolo si legge inoltre che gli Stones avrebbero comunque intenzione di andare in tour nel 2026, forse recuperando alcune delle date saltate a questo giro. Al momento, il loro sito ufficiale non mostra nuove date dopo il concluso “Hackney Diamonds Tour” del 2024.