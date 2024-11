I Primus come gli Smashing Pumpkins: ecco l’indirizzo e-mail a cui scrivere per diventare il loro batterista

Non è un’impresa per tutti, ma l’annuncio è aperto a chiunque nell’universo (già) si senta pronto per l’incarico. Ovvero, suonare nei Primus al fianco di musicisti del calibro di Les Claypool e Larry LaLonde.

A fine ottobre il batterista Tim “Herb” Alexander ha annunciato di voler lasciare il gruppo. Claypool e LaLonde si sono detti scioccati dalla decisione dell’amico che trovano «sconcertante dopo «i meravigliosi tour fatti in primavera e in estate e i progetti favolosi per il futuro». I ripetuti tentativi di comunicare col batterista sono andati a vuoto: «La sua unica risposta è stata un’altra e-mail in cui affermava di aver perso la passione».

Trovandosi di fronte alla necessità di sostituirlo, la band non ha scelto almeno apparentemente la via tradizionale, ovvero audizioni con alcuni candidati selezionati di provata bravura, ma ha seguito la strada battuta a inizio anno dagli Smashing Pumpkins: la chiamata aperta a tutti.

«Accettiamo candidature da qualunque luogo nell’universo per il posto di batterista/percussionista dei Primus», scrivono in un post. «Cerchiamo una persona beneducata e affabile con una sensibilità e un’estetica originali, che abbia il desiderio di battere nuove strade dal punto di vista creativo».

Le doti tecniche sono ovviamente una caratteristica «meravigliosa», così la definiscono i Primus, ma ancora più importanti sono il senso del groove e la capacità «di ascoltare, reagire e contribuire alla conversazione musicale».

Qualcuno se la sente? Il curriculum e il video di una performance recente vanno inviati a drumsearch@primusville.com.